Multato il nonno dal pollice verde | innaffiava dei fiori

Nonno dal pollice verde annaffia fiori (e vigili). Multato con 50 euro : A una certa età, si sa, il pollice verde può diventare anche un po' tremante. E magari capita che, innaffiando i gerani sul balcone, qualche goccia cada in strada. Se l'acqua non colpisce nessun passante, niente di ridire. In caso contrario (soprattutto se i passanti sono due vigili urbani, "impermeabili" a ogni ragione) ecco arrivare i guai; beh "guai", non esageriamo: 50 euro di multa non rappresentano certo la fine del mondo, pur sancendo - ...