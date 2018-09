MotoGp – Che attacco a Valentino Rossi! Il giornalista spagnolo non ha dubbi | le dure

MotoGp - GP Thailandia. L'incognita pista - che sorride alle Ducati - : Il primo test la Dorna lo aveva già fatto nel marzo 2015, quando la Thailandia iniziò ad ospitare il campionato del mondo Superbike sul Chang international circuit. Un circuito giovanissimo, ...

MotoGp - Ezpeleta non abbandona Romano Fenati : “ha fatto un grosso errore - ma spero che torni a correre” : L’ad della Dorna ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione di Fenati, auspicando che torni a correre alla fine della squalifica Non tutti si scagliano contro Romano Fenati, protagonista di un brutto gesto nel corso della gara di Moto2 a Misano. Il pilota marchigiano è stato squalificato per aver premuto il freno a Stefano Manzi in pieno rettilineo, rischiando di farlo cadere a oltre 200 km/h. LaPresse/Alessandro La ...

MotoGp – Altro che nemici - Lorenzo fuga ogni dubbio dopo Aragon : “io e Marc…” : Jorge Lorenzo e Marquez uno contro l’Altro? Gli spagnoli si stringono metaforicamente la mano ed il pilota della Ducati spiega il perchè Marc non è un suo nemico! dopo ciò che successo ad Aragon, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno fatto pace. Il maiorchino aveva accusato il pilota della Honda, alla conclusione della gara, di aver causato la sua caduta al via. L’illazione era stata respinta dal campione del mondo in carica, che ...

MotoGp – Marc Marquez si difende - stoccata velenosa a Lorenzo : “caduta colpa mia? Ad Jorge dico che…” : Marc Marquez rispedisce le accuse di Jorge Lorenzo al mittente e fornisce la sua versione sul controverso episodio di inizio gara Ancora un’altra gara nel segno di Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda sfreccia sul circuito di Aragon e fa impazzire il pubblico di casa, tagliando per primo il traguardo e allungando ulteriormente in classifica sugli avversari. Meno contento invece Jorge Lorenzo, caduto nelle fasi iniziali della ...

MotoGp – Vinales sconsolato dopo Aragon : “vedere gli altri che fanno bene e noi sempre peggio è difficile” : Maverick Vinales sconsolato dopo il GP di Aragon: ancora una giornata storta per la Yamaha, con lo spagnolo arrivato solo 10° Ancora una gara da dimenticare per la Yamaha. Il verdetto di Aragon vede Valentino Rossi chiudere 8° e Maverick Vinales addirittura 10° a +22 secondi dal vincitore Marquez. Tanta delusione per il pilota spagnolo, desideroso di far bene davanti al proprio pubblico. Nel post gara, Vinales è apparso quasi sconsolato al ...

MotoGp - GP Aragon - Valentino Rossi : 'Modifiche inutili - situazione preoccupante' : Partito dalla 17posizione, Valentino Rossi ha chiuso il GP di Aragon all'ottavo posto. Ecco le sue sensazioni a fine gara: "Ieri è stata la giornata più difficile del weekend. Abbiamo fatto alcune ...

MotoGp - Pagelle GP Aragon 2018 : per Marc Marquez doppio successo - Dovizioso le prova tutte - Rossi fa quello che può - Lorenzo e Crutchlow male : Il Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP consacra Marc Marquez che vince davanti al pubblico spagnolo ed è sempre più vicino al titolo del Mondiale MotoGP. La gara ha visto diversi colpi di scena ed errori pesanti, con la sorpresa Suzuki e, la meno sorprendente brutta domenica delle Yamaha. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della gara del MotorLand. Pagelle GP Aragon 2018 Marc Marquez (HONDA) – VOTO 10: Il campione del mondo in ...

MotoGp - Valentino Rossi non si monta la testa : 'warm up positivo - ma sarà dura! Ecco perchè' : ... ma dopo qualche giro il passo non è fantastico, devo rallentare troppo, sarà dura, ci proviamo, daremo il massimo ', ha affermato il nove volte campione del mondo ai microfoni Sky dal muretto in ...

MotoGp oggi - GP Aragon 2018 : a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv : Messe in archivio le avvincenti qualifiche di ieri, è finalmente tempo di pensare alle tre gare del Gran Premio di Aragon di oggi. Al MotorLand saranno Jorge Martin in Moto3, Brad Binder in Moto2 e Jorge Lorenzo in MotoGP a scattare dalla pole position, per tre Gran Premi che si annunciano assolutamente equilibrati e combattuti. Nella classe più leggera il padrone di casa Martin proverà a vincere per allungare ulteriormente su Marco Bezzecchi, ...

MotoGp – Iannone - l’errore di Marquez e le qualifiche in stile Moto3 : “siamo tutti abbastanza intelligenti” : Andrea Iannone sempre sincero e diretto: le parole del campione di Vasto dopo il quinto posto nelle qualifiche del Gp di Aragon Positiva seconda fila per Andrea Iannone al Gp di Aragon: il campione di Vasto ha chiuso le qualifiche della gara spagnola al quinto posto, alle spalle di Crutchlow e davanti a Dani Pedrosa. Il pilota Suzuki si è detto soddisfatto del suo weekend ad Aragon, ma adesso bisogna fare attenzione alla domenica di gara e ...

MotoGp – Che stangata per la Yamaha : penalizzazione per Vinales ad Aragon : Maverick Vinales penalizzato dopo le qualifiche del Gp di Aragon: la decisione degli stewards per lo spagnolo della Yamaha Se in molti, dopo le qualifiche del Gp di Aragon, hanno pensato che per la Yamaha non potesse andare peggio di così, con l’undicesimo posto di Vinales in griglia di partenza e il 18° di Valentino Rossi, si sbagliano di grosso. A qualche ora dalla conclusione delle qualifiche della gara spagnola ecco arrivare la ...