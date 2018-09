Motocross Gp Italia 2018 Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Imola

Motocross delle Nazioni Europee - si ritorna in Polonia : presentate le squadre italiane : L’Italia sarà grande protagonista della rassegna continentale di Motocross al via a Danzica (Polonia): la composizione della squadra maschile e femminile Nel 2017 il Motocross delle Nazioni Europee andò in scena sulla pista di Danzica, in Polonia. Il 9 settembre lo stesso tracciato ospiterà nuovamente la competizione in cui l’Italia è sempre stata grande protagonista. Successivamente all’en plein del 2015 ad Arco di Trento, quando la ...