Morto Zanza | il lungo addio al re dei Playboy romagnoli | “Sarà sepolto vicino a Fellini”

Morto Zanza - chiesa di Rimini rifiuta i funerali del re dei playboy romagnoli : La famiglia di Maurizio Zanfanti, il “re dei playboy romagnoli” meglio conosciuto come Zanza, ha fatto sapere che il parroco di Regina Pacis si è rifiutato di celebrare le esequie, che si terranno quindi alla chiesa del Cimitero Monumentale di Rimini sabato alle 15: “Restiamo molto stupiti e amareggiati per questa vicenda. Chiederemo spiegazioni alla Curia”.Continua a leggere

Il playboy 'Zanza' Morto mentre faceva sesso. La 23enne : 'Ecco cosa è successo quella notte' : di Simone Pierini La notizia della morte di Maurizio Zanfanti , noto a tutti come 'Zanza' , ha fatto il giro del web. Il re dei 'vitelloni' è stato colpito da un malore mentre, a 63 anni, faceva sesso ...

Playboy Morto a Rimini - la ragazza che era con lui : 'Io e Zanza abbiamo fatto l'amore - poi ha smesso di respirare' : Avevamo appena fatto l'amore , mi stavo rivestendo e mi sono accorta che lui stava male. Soffriva visibilmente e respirava a fatica. Ho chiamato i soccorsi, quelli del 118 hanno provato a rianimarlo ...

Il latin lover Maurizio Zanfanti - detto Zanza - è Morto mentre faceva l'amore : Il playboy sessantatreenne romagnolo Maurizio Zanfanti, conosciuto come Zanza, è morto a causa di un malore fulminante nella notte tra il 25 e 26 settembre. Zanfanti, al momento del decesso, si trovava in compagnia di una ragazza di 23 anni dell'est Europa con cui si era appartato in uno dei suoi terreni agricoli [VIDEO] a Rimini. La giovane ha prontamente chiamato i soccorsi che però al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatarne il ...

Morto Zanza - re dei playboy romagnoli : malore fatale dopo l'ultima notte di passione : Amava «amare» ma il suo cuore, per una beffa del destino, non avrebbe retto all'ultima notte di passione: è Morto così, per un malore dopo un rapporto sessuale, Maurizio...

Zanza è Morto in gloria. Onore a Zanza : Quando cominciai a frequentare la riviera romagnola, molte vite fa, mi sembrava già in declino. Camicia aperta sul petto, boccoli biondi e catene d’oro lo rendevano ai miei occhi un personaggio folcloristico, un prodotto turistico, per straniere (le ragazze italiane di mia conoscenza lo giudicavano

