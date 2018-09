Montagna | la Lombardia la promuove | arrampicate ed escursioni guidate

La Lombardia a sostegno degli agricoltori di Montagna : L'alpeggio è fondamentale per l'economia lombarda, per la gestione del territorio e per la valorizzazione sociale e culturale della montagna. Per questo l'assessore intende premiare i Comuni che non ...

Agricoltura : Rolfi - Lombardia ha cambiato passo - vicina a Montagna : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Risorse economiche, ma anche più attenzione in fase di pianificazione del prossimo Psr. E poi valorizzazione della filiera bosco-legna e assegnazione delle malghe alla gente di montagna. Questi i passaggi principali dell'intervento di Fabio Rolfi, assessore all'Agricolt

Montagna : Cambiaghi - al via iscrizioni per arrampicate gratis in Lombardia (2) : (AdnKronos) - "Torna un appuntamento molto atteso per la stagione autunnale dedicato a tutti gli appassionati dell'arrampicata -spiega Cambiaghi-. Ringrazio le guide alpine per il loro prezioso lavoro sul territorio, perché con queste iniziative sono gli ambasciatori del territorio Lombardo per il t

Montagna : Lombardia - 220mila euro per lavori su strada verso Corni Canzo : Milano, 22 set. (AdnKronos) - La giunta regionale della Lombardia ha approvato un accordo di programma tra il Comune di Canzo, in provincia di Como, e Regione Lombardia per la messa in sicurezza del tratto di strada che conduce ai Corni di Canzo. L'intervento determina per Regione Lombardia un impeg

Montagna : rischio di piccole valanghe in Lombardia : Secondo gli esperti del Centro regionale nivometeo dell’Arpa Lombardia, “si potranno verificare scaricamenti in quota e piccole valanghe, attaccabili anche dal passaggio di escursionisti“, in quanto sull’arco alpino lombardo le “temperature sono in aumento“: “Le recenti precipitazioni sono state oltre i 2000-2400 metri, con apporti in quota di 5-15 centimetri di neve,” si spiega nell’ultimo ...