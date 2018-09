Mondiali volley 2018 femminile - l'Italia travolge il Canada : Altro netto 3-0 per le azzurre, sempre più in vetta al Gruppo B

Volley - Mondiali femminili : le azzurre travolgono anche il Canada : La seconda partita del Mondiale femminile è stata per l'Italia ancora più facile del debutto vinto 3-0 sulla Bulgaria. Troppo immaturo il Canada del tecnico romagnolo Marcello Abbondanza per ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Pagelle Italia-Canada 3-0 : Paola Egonu domina senza strafare - bene Lucia Bosetti : Seconda vittoria dell’Italia al Mondiale femminile 2018 di Volley: battuto 3-0 anche il Canada. Andiamo a scoprire le Pagelle delle azzurre. Pagelle Italia-Canada 3-0 Ofelia Malinov 7: buona distribuzione, solo qualche problema di precisione nei primi tempi. L’intesa con Danesi fatica ad arrivare. Anche l’alzata con rincorsa interna per Egonu da seconda linea non convince del tutto ma un paio di volte è stata scelta ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sbriga facilmente la pratica Canada. Paola Egonu scalda il motore : Seconda vittoria per l’Italia ai Mondiali di Volley femminile 2018 in Giappone. A Sapporo le azzurre si sono sbarazzate rapidamente del Canada allenato da Marcello Abbondanza per 3-0 ed ora guidano a punteggio pieno la Pool B, in attesa di affrontare le ben più quotate Cuba, Turchia e Cina. I parziali della sfida: 25-15, 25-15, 25-18. Miglior realizzatrice dell’incontro la solita Paola Egonu con 17 punti e un ottimo 55% in attacco. ...

Mondiali volley femminili 2018 – L’Italia non dà scampo al Canada - le azzurre si impongono 3-0 in scioltezza : Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Mazzanti, che supera il Canada con un netto 3-0 Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana femminile ai Mondiali di volley 2018, le azzurre non lasciano scampo neppure al Canada, sconfitto con il netto punteggio di 3-0. Altra prestazione sontuosa della squadra di Mazzanti, capace di mantenere la vetta del proprio girone con due successi e nessun set perso, un ottimo modo per ...

Mondiali volley 2018 - la finale sarà Polonia-Brasile : gli Stati Uniti sconfitti da Kurek e soci : Mondiali volley 2018, ci è voluto il tie-break per definire la seconda finalista della competizione: che battaglia tra USA e Polonia La Polonia supera gli Stati Uniti al tie-break e raggiunge il Brasile in finale E’ la Polonia la seconda finalista della rassegna iridata, che affronterà così il Brasile nella finalissima di domani alle 21.15 al PalaAlpitour. Gli uomini di Heynen si sono aggiudicati la vittoria dopo una gara tiratissima, ...

Finale Mondiali volley 2018 : oggi Brasile-Polonia (30 settembre). Programma - orario d’inizio e come seguirla in tv. Usa-Serbia per il 3° posto : oggi domenica 30 settembre si giocherà Brasile-Polonia, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una sfida pirotecnica, un atto conclusivo inatteso alla viglia ma che sicuramente regalerà grande spettacolo e non mancheranno le emozioni. Nel capoluogo piemontese si disputerà dunque la rivincita dell’atto conclusivo di quattro anni fa quando i biancorossi fecero festa davanti al proprio pubblico ...

LIVE Italia-Canada volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurre per il bis contro Abbondanza. Van Ryk non graffia - 1-0 per Bosetti e compagne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre torneranno in campo a Sapporo (Giappone) dopo la bella vittoria di ieri contro la Bulgaria e vanno a caccia del bis sfidando le nordamericane, ieri surclassate dalla Turchia di Giovanni Guidetti. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine guidata da Marcello Abbondanza ma dovremo stare ...

Calendario Mondiali volley 2018 : il programma e tutte le partite di oggi (30 settembre). Gli orari delle finali e come vederle in tv : oggi domenica 30 settembre si disputano le finali ai Mondiali 2018 di volley maschile al Pala Alpitour di Torino. Alle ore 21.15 riflettori puntati su Brasile e Polonia che si sfideranno per il titolo iridato proprio come quattro anni fa, i biancorossi cercheranno di difendere il titolo contro i Campioni Olimpici. Nel pomeriggio, invece, USA e Serbia scenderanno in campo per contendersi la medaglia di bronzo. Di seguito il Calendario completo, ...

Volley - Mondiali 2018 : Brasile-Polonia - la Finale inattesa. Che show a Torino - la rivincita del 2014 : chi vincerà? Sfida tra Campioni : Sono passati quattro anni eppure non sembra essere cambiato nulla: Brasile-Polonia è ancora una volta la Finale dei Mondiali di Volley maschile, proprio come nel 2014 quando nella bolgia di Katowice i biancorossi riuscirono a fare festa di fronte al proprio pubblico annichilendo i verdeoro. Questa volta la cornice sarà il Pala Alpitour di Torino dove questa sera (ore 21.15) le due squadre si affronteranno per la conquista del titolo iridato, nel ...

Calendario Mondiali volley femminile 2018 - il programma e tutte le partite di oggi (30 settembre). Gli orari e come vederle in tv : oggi domenica 30 settembre si disputano ben 12 partite ai Mondiali 2018 di volley femminile. In Giappone si entra nel vivo della prima fase della rassegna iridata, tutte le squadre in campo per una giornata davvero scoppiettante. L’Italia scenderà in campo alle ore 06.40 per affrontare il Canada, in programma ben due big match: super sfida tra la Turchia di Giovanni Guidetti e la Cina Campionessa Olimpica, il Giappone padrone di casa se la ...

LIVE Italia-Canada volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : azzurre per il bis contro Abbondanza - occhio al baby fenomeno Van Ryk : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre torneranno in campo a Sapporo (Giappone) dopo la bella vittoria di ieri contro la Bulgaria e vanno a caccia del bis sfidando le nordamericane, ieri surclassate dalla Turchia di Giovanni Guidetti. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine guidata da Marcello Abbondanza ma dovremo stare ...

Italia Canada/ Streaming video e diretta tv Rai : orario e risultato live (Mondiali volley donne 2018) : diretta Italia Canada Streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di pallavolo femminile per la prima fase dei Mondiali volley 2018 (oggi 30 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 01:00:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Finale Brasile-Polonia. Data - programma - orario d’inizio e tv : Brasile-Polonia sarà la Finale dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si giocherà domenica 30 settembre (ore 21.15) al Pala Alpitour di Torino. Nel capoluogo piemontese andrà in scena il remake dell’atto conclusivo di quattro anni fa vinto dai biancorossi in casa. I Campioni Olimpici, alla quinta Finale iriData consecutiva (tre vinte e una persa), andranno a caccia del quarto titolo iridato della loro storia mentre i Campioni del Mondo ...