Mondiali volley 2018 – Un italiano in finale | Fabrizio Pasquali primo arbitro di

Volley - Mondiali donne : tutto facile per l'Italia - 3-0 al Canada : SAPPORO - Seconda partita e seconda vittoria per l'Italia femminile di Volley ai Mondiali in Giappone. Dopo il successo dell'esordio contro la Bulgaria , la squadra guidata da Davide Mazzanti ha ...

Volley : Mondiali Femminili - l'Italia vince in scioltezza con il Canada : LA CRONACA DEL MATCH- Mazzanti schiera come detto Malinov in palleggio, Egonu opposto, Danesi e Chirichella centrali, Sylla e Bosetti di banda, De Gennaro libero . L'abbrivio del match è tutto ...

Mondiali volley femminili 2018 – Italia super : le parole del ct e delle azzurre : Ancora un successo per le azzurre ai Mondiali di volley femminili 2018: le parole del ct Mazzanti e delle protagoniste Secondo successo consecutivo per la nazionale Italiana femminile nel Campionato del Mondo 2018, in corso di svolgimento in Giappone. Le azzurre di Davide Mazzanti oggi hanno regolato con un netto 3-0 (25-15, 25-15, 25-18) il Canada, salendo a quota 6 punti nel girone B. Contro la squadra guidata da Marcello Abbondanza, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Davide Mazzanti pensa già a Turchia e Cina. Le dichiarazioni delle azzurre : Dopo la Bulgaria, l’Italia ha battuto per 3-0 anche il Canada ai Mondiali di Volley femminile: nella Pool B di Sapporo, le azzurre attendono di conoscere il risultato di Turchia-Cina per capire chi le affiancherà a quota due vittorie dopo due giornate. Al sito federale hanno parlato al termine della sfida con le nordamericane Davide Mazzanti, Lucia Bosetti ed Ofelia Malinov. Davide Mazzanti focalizza l’attenzione sulle ultime due ...

Brasile Polonia/ Streaming video e diretta Rai : orario e risultato live (finale Mondiali volley 2018) : diretta Brasile Polonia: Streaming video Rai, orario e risultato live della partita che vale per la finale dei Mondiali volley 2018. Si gioca domenica al PalaAlpitour di Torino(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 10:45:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cuba. Programma - orari e tv : Dopo le due partite giocate contro Bulgaria e Canada, l’Italia tornerà in campo martedì 2 ottobre ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre osserveranno dunque un giorno di riposo a Sapporo (Giappone) prima di affrontare Cuba nella terza partita della rassegna iridata, un incontro fondamentale che precede i due big match contro Turchia e Cina. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro la compagine ...

Volley - Mondiali - Italia senza problemi : travolto anche il Canada : Italia-Canada 3-0, 25-15, 25-15, 25-18, Ancora una vittoria netta per le azzurre di Davide Mazzanti che nella seconda giornata del Mondiale travolgono il Canada 3-0, in una sorta di derby delle ...

Volley : Mondiali Femminili - l'Italia funziona - travolto il Canada : SAPPORO , GIAPPONE, - Secondo successo consecutivo per la nazionale italiana femminile nel Campionato del Mondo 2018, in corso di svolgimento in Giappone. Le azzurre di Davide Mazzanti oggi hanno regolato con un netto 3-0 , 25-15, 25-15, 25-18, il Canada, salendo a quota 6 punti nel girone B. Contro la ...

Volley - Mondiali femminili : le azzurre travolgono anche il Canada : La seconda partita del Mondiale femminile è stata per l'Italia ancora più facile del debutto vinto 3-0 sulla Bulgaria. Troppo immaturo il Canada del tecnico romagnolo Marcello Abbondanza per ...

Mondiali volley femminili 2018 - L'Italia non dà scampo al Canada - le azzurre si impongono 3-0 in scioltezza : Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Mazzanti, che supera il Canada con un netto 3-0 Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana femminile ai Mondiali di volley 2018 , le ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Pagelle Italia-Canada 3-0 : Paola Egonu domina senza strafare - bene Lucia Bosetti : Seconda vittoria dell’Italia al Mondiale femminile 2018 di Volley: battuto 3-0 anche il Canada. Andiamo a scoprire le Pagelle delle azzurre. Pagelle Italia-Canada 3-0 Ofelia Malinov 7: buona distribuzione, solo qualche problema di precisione nei primi tempi. L’intesa con Danesi fatica ad arrivare. Anche l’alzata con rincorsa interna per Egonu da seconda linea non convince del tutto ma un paio di volte è stata scelta ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sbriga facilmente la pratica Canada. Paola Egonu scalda il motore : Seconda vittoria per l’Italia ai Mondiali di Volley femminile 2018 in Giappone. A Sapporo le azzurre si sono sbarazzate rapidamente del Canada allenato da Marcello Abbondanza per 3-0 ed ora guidano a punteggio pieno la Pool B, in attesa di affrontare le ben più quotate Cuba, Turchia e Cina. I parziali della sfida: 25-15, 25-15, 25-18. Miglior realizzatrice dell’incontro la solita Paola Egonu con 17 punti e un ottimo 55% in attacco. ...

Mondiali volley femminili 2018 – L’Italia non dà scampo al Canada - le azzurre si impongono 3-0 in scioltezza : Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Mazzanti, che supera il Canada con un netto 3-0 Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana femminile ai Mondiali di volley 2018, le azzurre non lasciano scampo neppure al Canada, sconfitto con il netto punteggio di 3-0. Altra prestazione sontuosa della squadra di Mazzanti, capace di mantenere la vetta del proprio girone con due successi e nessun set perso, un ottimo modo per ...

Mondiali volley 2018 - la finale sarà Polonia-Brasile : gli Stati Uniti sconfitti da Kurek e soci : Mondiali volley 2018, ci è voluto il tie-break per definire la seconda finalista della competizione: che battaglia tra USA e Polonia La Polonia supera gli Stati Uniti al tie-break e raggiunge il Brasile in finale E’ la Polonia la seconda finalista della rassegna iridata, che affronterà così il Brasile nella finalissima di domani alle 21.15 al PalaAlpitour. Gli uomini di Heynen si sono aggiudicati la vittoria dopo una gara tiratissima, ...