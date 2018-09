Mondiali di ciclismo | vince lo spagnolo Valverde | l' azzurro Moscon è quinto

VIDEO Peter Sagan : lo slovacco premia Alejandro Valverde con la medaglia d’oro ai Mondiali di ciclismo : Campione anche nella sconfitta. Peter Sagan, dopo tre titoli iridati consecutivi, ha abdicato. Troppo duro il percorso dei Mondiali di Innsbruck, dove comunque il fuoriclasse slovacco ha voluto cimentarsi a tutti i costi, partecipando anche alla Vuelta per prepararsi al meglio all’evento. Nel corso del quartultimo giro, tuttavia, il 28enne ha alzato bandiera bianca nel corso della salita di Igls. A fine gara si è poi reso artefice di un ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Italia generosa e propositiva. Ma senza un risolutore non poteva vincere : Si sa, in una gara come il Mondiale conta solo vincere. Ed oggi a fare festa, 14 anni dopo Oscar Freire, è la Spagna con il 38enne Alejandro Valverde, dominatore da un decennio delle Classiche del Nord che ha finalmente agguantato quella maglia iridata inseguita per un’intera carriera. L’Italia non ha vinto e non può di certo sorridere. Al tempo stesso la selezione tricolore non ha davvero nulla da rimproverarsi. La Nazionale del ct ...

Ciclismo - Mondiali 2018 - Alejandro Valverde : “Finalmente ce l’ho fatta - è un sogno che diventa realtà. I compagni sono stati perfetti” : Ci sono volute ben dodici edizioni, ma oggi finalmente Alejandro Valverde è riuscito a conquistare il titolo iridato. Il fuoriclasse murciano, a 38 anni, ha vinto da padrone l’oro ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria), andando così a coronare una carriera straordinaria e completare il palmares con l’unico grande risultato che ancora gli mancava. Tanta gioia e anche commozione nelle prima parole a caldo di Valverde, che dopo il traguardo ...

Ciclismo - Mondiali 2018 | Gianni Moscon : “La nazionale ha corso con il cuore. Vincere è un’altra cosa” : Soddisfatto, ma si poteva far di più. È Gianni Moscon il migliore degli azzurri al traguardo del Mondiale di Ciclismo di Innsbruck al termine della prova in linea maschile: il trentino si è difeso al meglio ma proprio sul finale ha dovuto cedere il passo al gruppetto di uno scatenato Alejandro Valverde che poi si è andato a prendere il titolo iridato. Per l’azzurro una quinta piazza che comunque fa ben sperare per il futuro. “Ho ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : dove e quando si svolgeranno? Date - programma e calendario : Il prossimo anno i Mondiali di Ciclismo si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna), che ospiterà la rassegna iridata dal 21 al 29 settembre 2019. Dopo le emozioni di Innsbruck, nella prossima edizione sarà la città di Harrogat la sede d’arrivo di tutte le corse, mentre quelle di partenza saranno sette: Beverley, Ripon, Northallerton, Richmond, Doncaster, Bradford e Leeds. Due novità importanti nel programma delle gare: la corsa in linea del ...

