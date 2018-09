Mondiali Ciclismo 2018 – Da Pellizotti a Brambilla : le parole degli azzurri dopo la prova in linea : Gianni Moscon quinto nella prova in linea dei Mondiali di Ciclismo 2018 di Innsbruck: le parole dei corridori della Nazionale italiana Grande spettacolo, oggi, nelle strade austriache, per la prova in linea uomini elite dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018. Ad alzare le braccia al cielo per un’incredibile e strepitosa vittoria è stato Alejandro Valverde, nuovo campione del mondo, dopo i tre titoli consecutivi di Peter Sagan. Lo ...

Albo d'oro Mondiali Ciclismo : Alejandro Valverde succede al tris di Peter Sagan - l'Italia non vince dal 2008 : Alejandro Valverde si è laureato Campione del Mondo 2018 di ciclismo trionfando sul durissimo tracciato di Innsbruck. Lo spagnolo ha regolato il francese Romain Bardet, il canadese Michael Woods e l'olandese Tom Dumoulin in una volata a quattro ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il percorso della rassegna iridata nello Yorkshire. Occasione per Elia Viviani? : Dopo la durissima edizione di Innsbruck, il prossimo anno i Mondiali di Ciclismo si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna), con un percorso che sarà invece adatto ai velocisti resistenti. Sulla carta lo slovacco Peter Sagan tornerà quindi ad essere uno dei corridori più attesi, mentre in casa Italia potrebbe essere l’Occasione giusta per Elia Viviani, che avrà modo di migliorare ulteriormente nella prossima stagione per farsi trovare pronto ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Il bilancio finale del Presidente della FCI : “non concludiamo con la massima soddisfazione” : Renato Di Rocco commenta i Mondiali di Ciclismo 2018 appena conclusi, il Presidente della FCI parla dei meriti della Nazionale italiana Con la prova in linea elite maschile si concludono i Mondiali di Ciclismo 2018, che hanno dato spettacolo a Innsbruck. Nella città europea la competizione iridata ha avuto inizio sabato 22 settembre ed oggi, dopo la vittoria di Alejandro Valverde, ha salutato l’Austria. A commentare le medaglie e le ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Alejandro Valverde e il trionfo che mancava. La ciliegina sulla torta a 38 anni : Un percorso alla Alejandro Valverde si diceva un anno fa di questi tempi, quando veniva annunciata l’altimetria per la prova in linea dei Mondiali 2018 di Innsbruck. Quella salita finale, quel durissimo muro che portava a Gramartboden, 2,8 km all’11,5% di pendenza media e con punte del 28%, sembrava proprio essere perfetto per le caratteristiche dell’Embatido. E così è stato: in quel di Innsbruck il campione spagnolo ha dominato in ...

Ciclismo - Mondiali 2018 | Davide Cassani : “Gianni Moscon vincerà il Mondiale. Oggi l’Italia ha dato il massimo” : L’Italia è stata grande protagonista ai Mondiali 2018 di Ciclismo, la nostra Nazionale ha disputato una bella prova a Innsbruck ma sulle strade austriache ci è mancato il guizzo finale per riportare a casa quel titolo iridato che manca da dieci anni. Gli azzurri ci hanno provato interpretando al meglio la corsa, sull’ultima salita di Igls si è staccato Vincenzo Nibali purtroppo non ancora in perfette condizioni dopo ...

Peter Sagan commenta la sua prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018, lo slovacco ha onorato la competizione iridata a modo suo Nell'ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods e Doumoulin. Dopo tre ...

Mondiali Ciclismo 2018 – L’Italia c’è : nel ranking finale gli azzurri secondi in classifica : La Nazionale italiana termina i Mondiali di Ciclismo 2018 con il secondo posto in classifica nel ranking a punti Con la prova in linea elite maschile si concludono i Mondiali di Ciclismo 2018, che hanno dato spettacolo a Innsbruck. Nella città europea la competizione iridata ha avuto inizio lo scorso lunedì ed oggi dopo la vittoria di Alejandro Valverde saluta l’Austria. A seguito delle medaglie rimediate da ogni Nazionale, grazie ai ...

Davide Cassani commenta la prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018 della formazione italiana, il ct azzurro non ha nulla da rimproverare ai suoi ciclisti Nell'ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della prova in linea. Alejandro Valverde in trionfo - Gianni Moscon super - male Alaphilippe e la Colombia : Era uno dei nomi più quotati, forse colui che era più atteso da quando è stato svelato il percorso lo scorso anno. Alejandro Valverde questa volta non sbaglia e a 38 anni va a prendersi il titolo iridato che gli era tanto mancato durante la carriera. Corsa eccezionale per l’iberico che in quel di Innsbruck domina la prova in linea dei Mondiali 2018 di Ciclismo battendo Bardet e Woods. Bene l’Italia con un super Gianni Moscon. Andiamo ...

Dopo le parole del campione del mondo Alejandro Valverde , LEGGI QUI, , sono arrivate anche quelle di Romain Bardet. Il secondo classificato della prova in linea elite del campionato mondiale ha ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Gianni Moscon - orgoglio e generosità. Corsa da protagonista - peccato per lo stop post-Tour de France : Gianni Moscon ha corso da protagonista ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria). Il 24enne trentino non è riuscito a conquistare la prima medaglia iridata individuale della carriera, ma ha colto un quinto posto che ha comunque un valore molto alto se consideriamo la prestazione e soprattutto il potenziale futuro di questo ragazzo. Sul durissimo percorso odierno Moscon ha retto alla grande, riuscendo a restare sempre nel vivo della Corsa. ...

Romain Bardet commenta la sua prestazione alla prova in linea elite dei Mondiali di Ciclismo 2018, il francese è giunto secondo sul traguardo di Innsbruck Nell'ultima avvincente prova dei Mondiali di Ciclismo 2018, la vittoria è andata a Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo, favorito alla vigilia, ha trionfato nella prova in linea elite sul traguardo di Innsbruck, mettendo dietro in ordine Bardet, Woods e Doumoulin. Dopo tre ...