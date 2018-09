Molotov contro la sede cremonese della Lega. Salvini : "Non ci fanno paura" : "Questa mattina la sede della Lega di Cremona è stata colpita da un gesto vile e infame". Lo riferisce Simone Bossi, senatore della Lega, spiegando che "anonimi vandali hanno lanciato una bottiglietta di liquido infiammabile contro la finestra della sezione, fortunatamente senza causare danni a persone o cose". "Non è la prima volta che la Lega di Cremona viene presa di mira e attaccata da ...

Migranti : Molotov contro struttura di accoglienza nel Catanese : Raid nel Catanese . Lanciata una bottiglietta contenente liquido infiammabile contro l'ingresso secondario dello Sprar di Grammichele. Ne dà notizia la cooperativa San Francesco Scs che gestisce la struttura per i Migranti inseriti nel sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, specificando che non ci sono stati feriti, ma solo danni al vetro della porta d'ingresso e a un muro annerito. Ma è stata ...

Foggia - bottiglia Molotov contro la casa del sindaco di Poggio Imperiale : Atto intimidatorio ai danni di Alfonso D'Aloiso (Pd). I danni sono stati limitati: le fiamme si sono spente dopo pochi minuti. Al momento dell'intimidazione in casa non c'era nessuno

Roma - si barrica in casa e lancia Molotov contro la polizia : ferito un agente : Dopo aver cacciato i genitori da casa a casa le Lumbroso, si è barrica to all'interno armato di un'ascia e di una tanica di benzina. Quando è arrivata la polizia del Reparto Volanti prima ha rifiutato ...

