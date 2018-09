Moavero | Italia e Germania insieme per Ue

Ucraina/ Ministro Moavero : Italia è per stabilità : Il Ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha incontrato il suo omologo ucraino, Pavlo Klimkin, a margine dell' Assemblea generale dell'ONU. Moavero ha sottolineando in un tweet "l'interesse Italiano nella ricerca di una soluzione stabile e duratura della crisi Ucraina, tra le priorità della presidenza Italiana OSCE". L'Italia è per la pace e la stabilità, ha detto il Ministro. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 l' Italia assumerà la ...

Migranti - Moavero a Bachelet 'Infondate le critiche all Italia' : Il segretario dell'Onu ha invitato i leader mondiali ad abbandonare l'unilateralismo, 'i principi democratici sono sotto assedio, il mondo è più connesso eppure le società diventano più frammentate'. ...

Ora Moavero zittisce Bachelet : "Infondate le critiche all'Italia" : L'Italia, volente o nolente, negli ultimi anni è sempre stata al centro della questione migratoria. Per una questione geografica, innanzitutto. E poi perché gli ultimi governi, in particolare quello di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, hanno aperto le porte a chiunque arrivasse sulle nostre coste. I numeri parlano chiaro: prima con Marco Minniti al ministero dell'Interno e poi con Matteo Salvini gli sbarchi sono diminuiti. E parecchio. Segno che ...

Moavero da NY - pronto a difendere in Europa una manovra per favorire la crescita in Italia : Come riferito da Moavero, "l'idea è fare una manovra per favorire la crescita del Paese" perché "il grande problema del nostro paese dal punto di vista dell'economia è la crescita e la crescita è ...

Moavero : 'La ragazza trattenuta in Pakistan sta tornando in Italia' - Il fratello : 'E' stata lei a volerci andare' : Lieto fine per la vicenda della giovane Menoona Safdar , trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia. Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , ha confermato "con ...

Moavero : 'La ragazza trattenuta in Pakistan sta tornando in Italia' - Il fratello : 'E' stata lei a volerci andare' : Lieto fine per la vicenda della giovane Menoona Safdar , trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia. Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , ha confermato "con ...

Ragazza trattenuta in Pakistan con la forza |Il ministro Moavero : "Sta rientrando in Italia" : Menoona Safdar, trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia, si è imbarcata su un volo per Italia.

Moavero : “Menoona sta rientrando in Italia dal Pakistan”/ Ultime notizie - il lieto fine dopo l’appello : Moavero “Sta tornando in Italia la ragazza portata in Pakistan”. Ultime notizie, lieto fine per Menoona Safdar, la 23enne che suo padre non voleva rientrasse nel nostro paese(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Moavero “Sta tornando in Italia la ragazza portata in Pakistan”/ Ultime notizie - lieto fine per Menoona Safdar : Moavero “Sta tornando in Italia la ragazza portata in Pakistan”. Ultime notizie, lieto fine per Menoona Safdar, la 23enne che suo padre non voleva rientrasse nel nostro paese(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:58:00 GMT)

Moavero : “Sta tornando in Italia la ragazza trattenuta dalla famiglia in Pakistan” : Sta tornando in Italia Menoona Safdar, la ragazza pakistana di 23 anni residente a Monza che lo scorso anno era stata riportata in patria con l’inganno dalla famiglia e trattenuta lì dopo essere stata privata dei documenti per non farla rientrare nel nostro Paese. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi giovedì mattina ha fatto sapere che si è imbarcata su un volo diretto in Italia. La Farnesina fa sapere in una nota che questo ...

Enzo Moavero Milanesi ha detto che Menoona Safdar - la ragazza trattenuta in Pakistan dalla sua famiglia - sta rientrando in Italia : Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, ha detto che Menoona Safdar, la ragazza trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia, si è imbarcata su un volo diretto in Italia. In una nota del ministero si dice: The post Enzo Moavero Milanesi ha detto che Menoona Safdar, la ragazza trattenuta in Pakistan dalla sua famiglia, sta rientrando in Italia appeared first on Il Post.

Moavero : 'Ragazza trattenuta in Pakistan sta tornando in Italia' : Lieto fine per la vicenda della giovane Menoona Safdar , trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia. Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , ha confermato "con ...

Ragazza trattenuta in Pakistan con la forzaIl ministro Moavero : "Sta rientrando in Italia" : Menoona Safdar, trattenuta contro la propria volontà inPakistan dalla sua famiglia, si e' appena imbarcata su un volodiretto in Italia

Ragazza trattenuta in Pakistan con la forzaIl ministro Moavero : "Sta rientrando in Italia" : Menoona Safdar, trattenuta contro la propria volontà inPakistan dalla sua famiglia, si e' appena imbarcata su un volodiretto in Italia