MLS | Ibra-show | il sogno playoff è ancora vivo

Zlatan Ibrahimovic - addio alla MLS? Il Malmö gli offre un contratto - e lui : 'Non chiudo certo la porta' : Zlatan Ibrahimovic potrebbe decidere di lasciare gli Stati Uniti e la MLS dopo un solo anno. La pazza idea è quella di chiudere dove ha iniziato la carriera di calciatore: al Malmö , in Sveiza. ...

MLS - Ibra sempre più recordman : coi Galaxy arriva il 500° gol in carriera : Ieri sera a Toronto, Zlatan Ibrahimovich ha insaccato il suo 500° gol in carriera. E data l'importanza dell'evento ha pensato bene di segnarne uno splendido. Su uno spiovente dalla trequarti di Dos ...

MLS - Toronto e Giovinco k.o. Vince il Montreal di Mancosu. Ibra perde e non segna : Secondo stop consecutivo per Sebastian Giovinco e il suo Toronto. Dopo il k.o. a Portland, nella notte italiana della regular-season della Major League Soccer, è arrivata anche la sconfitta casalinga ...

Zlatan Ibrahimovic - mani in faccia dopo il derby di Los Angeles : la MLS lo multa : Sembrava essere cambiato Zlatan Ibrahimovic con il suo arrivo ai Los Angeles Galaxy ma quello era solo l'inizio. Infatti, dopo solo otto presenze nella MLS , campionato nordamericano, è arrivato per ...

Ibrahimovic multato per uno schiaffo nel derby di Los Angeles. E in MLS è polemica : Zlatan Ibrahimovic continua a prendersi la scena negli Stati Uniti. Dal suo approdo oltre oceano l'attaccante svedese ha totalizzato ben 16 gol e 5 assist in 20 presenze. Dall'Europa però, l'ex United ...

MLS - Ibrahimovic condannato dalle riprese tv : multato per aver schiaffeggiato un avversario : Zlatan Ibrahimovic, stuzzicato da Lee Nguyen nel match tra i Los Angeles Galaxy e i Los Angeles Football Club, ha reagito mettendo le mani in faccia all’avversario. Il regolamento della Mls prevede che è vietato mettere le mani sul collo o sulla faccia di un avversario e questo ha comportato una sanzione pecuniaria per l’ex stella di Inter, Milan e Juventus. Nessuna sanzione sportiva invece, poiché le immagini non consentono ...

MLS - Ibrahimovic a quota 499 gol in carriera : Messi e Ronaldo ad un passo : Brillano eccome le vecchie conoscenze della Serie A nella Major League Soccer statunitense. Se ad entrare nella storia del campionato vi è riuscito l'ex Torino Jozef Martinez , 25enne attaccante ...

MLS - Ibra a un passo dai 500 gol in carriera. Martinez stabilisce un nuovo record : Notte Mls con due protagonisti assoluti: Zlatan Ibrahimovic e Josef Martinez. Il primo firma la sua rete numero 499 in carriera e si appresta ad entrare nel ristretto club di giocatori capaci di ...

MLS - Ibrahimovic non rischia sul sintetico : non gioca e i Galaxy vengono travolti : L'età e gli infortuni condizionano tutti e anche un campione come Zlatan Ibrahimovic ormai è costretto a dover evitare il più possibile di correre rischi. Una corsa sul campo sintetico, una frenata ...

MLS - i Galaxy senza Ibrahimovic travolti da Seattle : I Galaxy senza Zlatan Ibrahimovic, che preferisce non giocare su terreno sintetico, perdono 5-0 contro Seattle Pesante sconfitta per il Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic travolti 5-0 dai Seattle Sounders nella sfida della Major League Soccer disputata nella notte al CenturyLink Field di Seattle. Polemiche prima e dopo la gara per l’assenza dell’attaccante svedese che ha preferito non giocare a causa del terreno ...

MLS - il sintetico ferma Ibra e i Galaxy vanno a picco a Seattle : "È una vergogna" : Weekend Mls con una pesante sconfitta da parte dei Los Angeles Galaxy in casa dei Seattle Sounders. Un 5-0 che porta la firma di Marshall, Shipp, Carrasco, autorete,, Roldan e Ruidiaz. I californiani ...

Ibra contro la MLS - rifiuta l'All Star Game e viene squalificato : 'Ridicolo - ci perdono loro' : Vengo da un mondo diverso, vengo dal mondo reale. È così e rispetto la loro decisione. Mi dispiace solo non aver potuto aiutare i miei compagni di squadra. Le persone sono interessate a cose diverse. ...

MLS - Ibrahimovic k.o. in Colorado. Martinez contro Giovinco finisce in parità : Nel weekend Mls sono andate in scena ben 11 partite. Il big match è stato senza dubbio Atlanta-Toronto: i leader della Lega contro i vincitori del titolo 2017. Una sfida entusiasmante che ha messo ...

Ibrahimovic scatenato con i Galaxy - tripletta in MLS : Ibrahimovic si scatena con i suoi Galaxy. Nella sfida, valida per la regular season MLS tra la formazione di Los Angeles e Orlando City è stata decisa da una tripletta dello svedese (4-3 il finale) ex stella, tra le altre, di Milan e Inter. Dopo essere andati sotto 2-3, i Galaxy si sono affidati al 36enne svedese, decisivo come spesso gli è accaduto nella sua carriera. Durante i festeggiamenti per la sua terza rete (quarto gol dei Galaxy), ...