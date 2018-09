Ministri Italia e Germania a Marzabotto

Di Maio e i Ministri M5S acclamati dalla folla si affacciano al balcone di Palazzo Chigi : "Il cambiamento in Italia c'è" : Il cambiamento in Italia c'è". Luigi Di Maio, attorniato dai ministri del M5s, ha annunciato il via libera alla nota di aggiornamento al Def in diretta su Facebook e affacciandosi dal balcone di Palazzo Chigi. Nella piazza, i parlamentari del M5s lo hanno salutato con il coro "noi siamo il cambiamento".Ola del Movimento 5 Stelle per Di Maio che insieme ai ministri del Movimento, si è affacciato dal balcone di Palazzo Chigi. "Ce ...

Migranti - i Ministri della Difesa Ue respingono la proposta dell’Italia. Salvini : “Faremo da soli” : "Di fronte alla proposta sulla modifica ho trovato porte aperte, ma anche chiuse. Questo tema per noi è molto importante, crediamo che qualcosa possa ancora cambiare domani. Mi sento delusa, ho visto che l’Europa non c’è, non è presente”, ha dichiarato il ministro Trenta al termine della prima riunione con i ministri della Difesa europei.Continua a leggere

Di Pietro sul crollo del ponte Morandi : "Non si può revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia. Salvini l'ha capito - i Ministri improvvisati M5S no" : "La caduta del ponte Morandi non è sufficiente per chiedere la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia". Antonio Di Pietro, alla trasmissione In Onda su La7, si scaglia contro quelli che definisce "ministri improvvisati" del Movimento 5 Stelle e spiega perché secondo lui, in base a quello che prevede la convenzione, è impossibile una revoca immediata della concessione alla società che gestisce quel tratto ...

Sondaggi : cosa pensano gli italiani del governo Conte e chi sono i Ministri più apprezzati : Il partito guidato da Matteo Salvini supera quello di Luigi Di Maio eper la prima volta nella sua storia si afferma come prima forza politica del paese. Secondo il Sondaggio condotto dall'istituto ...