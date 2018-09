Mile 22 | 2018

LIVE Italia-Olanda volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-1 - sorpasso azzurro! Randazzo inverosiMile! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, la nostra Nazionale affronterà gli orange nell’ultimo incontro della seconda fase: gli azzurri, già certi del primo posto nel girone e della qualificazione alla Final Six della rassegna iridata, scenderanno in campo senza particolari pressioni e con la testa già rivolta ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : chi è Milena Baldassarri - la migliore azzurra di sempre! Nastro d’Argento - medaglia storica : Milena Baldassarri è la migliore ginnasta italiana di tutti i tempi, naturalmente per quanto riguarda la ritmica. Sono i risultati a parlare per lei: nella storia mai nessuna azzurra aveva conquistato una medaglia d’argento ai Mondiali, questa splendida 16enne ci è riuscita alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria) salendo sul secondo gradino del podio dopo aver confezionato un memorabile esercizio col Nastro. Eleganza pura, espressività fuori ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : CIGNO D’ARGENTO! Milena Baldassarri scrive la leggenda - incredibile medaglia al nastro : L’Italia tocca il cielo con un dito, Milena Baldassarri entra nella leggenda della Ginnastica ritmica, confeziona un’impresa mastodontica e riscrive la storia di questa disciplina alle nostre latitudini. La 16enne (spegnerà le prossime candeline il 16 ottobre) ha conquistato la medaglia d’argento al nastro ai Mondiali che si stanno disputando alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria): la romagnola ha ottenuto il miglior risultato di tutti i tempi in ...

Ginnastica ritmica - Mondiali 2018 : grande Italia! Milena Baldassarri in finale a cerchio e palla con Agiurgiuculese. Dominio Russia : Milena Baldassarri fa bottino pieno ai Mondiali 2018 di Ginnastica ritmica in corso di svolgimento alla Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La Campionessa d’Italia conquista la qualificazione alle Finali di Specialità al cerchio e con la palla, stasera a partire dalle ore 19.00 sarà in pedana per andare a caccia delle medaglie anche se servirà davvero un’impresa. La romagnola è ottava tra le finaliste col cerchio (ieri aveva ...

Milena Miconi al Premio Ausonia 2018 : Li ha annunciati il direttore artistico Antonio D'AMICO intervenendo all'ultimo della serie di spettacoli portati in scena alternativamente tra il QUADRATO COMPAGNA ed il PALAZZO DELLE CULTURE dalle ...

Fantozzi subisce ancora/ Su Canale Nove il film con Paolo Villaggio e Milena Vukotic (oggi - 23 agosto 2018) : Su Canale Nove va in onda il film Fantozzi subisce ancora con protagonista nei panni dello sfortunato ragioniere Paolo Villaggio, accanto a lui Milena Vukotic. (oggi, 23 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 09:27:00 GMT)

Milestone mostrerà Ride 3 alla Gamescom 2018 : Milestone annuncia oggi la sua partecipazione alla Gamescom 2018, la più grande fiera per giochi interattivi e di intrattenimento. Allo show sarà presente uno dei franchise più amati, un vero omaggio alla cultura motociclistica, Ride 3.Dal 22 agosto al 25 agosto, al Booth di Bandai Namco Entertainment (Hall 06 | Stand B040), i fan e gli appassionati delle 2 ruote di tutto il mondo avranno la possibilità di provare Ride 3 su PlayStation 4. La ...

Swim for sMile 2018 - un successo : Questo, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività di Operation smile in Italia e nel mondo; con l'obiettivo di restituire il sorriso a centinaia di bambini che nascono con queste ...