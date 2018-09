: Milano,stupra e rapina anziana: fermato - TelevideoRai101 : Milano,stupra e rapina anziana: fermato - Ale_De_Chirico : Stupra e deruba una 70enne: fermato un romeno a Milano - Marco_Zum : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Il tassista abusivo che stupra a Milano -

La Polizia di Stato hail presunto autore di unae violenza sessuale ai danni di una donna di 70 anni, avvenuta il 21 settembre, mentre la donna era in casa. Si tratta di un cittadino romeno di 40 anni, con precedenti per stupro. E' stato catturato ieri a Mantova, dove si nascondeva in un'abitazione.(Di domenica 30 settembre 2018)