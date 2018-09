Milano-Torino | Finale Supercoppa Italiana basket 2018 | orario d’inizio e come vederla in

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : Finale Olimpia Milano-Torino. Data - programma - orario d’inizio e tv : Milano e Torino si affronteranno nella Finale della Supercoppa Italiana 2018 di Basket che si giocherà domenica 30 settembre al Pala Leonessa di Brescia. L’Olimpia è riuscita ad avere la meglio sui padroni di casa in semiFinale e andrà a caccia dell’ennesimo trofeo ma di fronte si troverà la FIAT che è riuscita a regolare Trento e proverà a scrivere il suo nome dell’albo d’oro. Si preannuncia una bella sfida tra i ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : Nedovic schianta Brescia - Milano vola in finale contro Torino : L’Olimpia Milano è la seconda finalista della Supercoppa Italiana 2018. La squadra di Simone Piangiani ha sconfitto la Germani Basket Brescia per 81-59 e domani affronterà la Fiat Torino, che nel pomeriggio aveva battuto la Dolomiti Energia Trentino. Mattatore della serata Nemanja Nedovic, che bagna il suo esordio ufficiale con la nuova maglia con una prestazione da 23 punti e con 6/8 da tre punti (record nella manifestazione eguagliato). ...

Via libera alla candidatura Milano-Cortina : Torino e le valli restano escluse dai Giochi : Un altro passo è stato compiuto. E le speranze che Torino posso ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 si sono ulteriormente ridotte. La prossima settimana, alla sessione del Cio convocata a Buenos Aires, l’Italia porterà la candidatura di Milano e Cortina. Il Coni, il Comitato olimpico, lo farà con l’avallo sostanziale - ma non formale - del gov...

Torino - Coordinamento No Olimpiadi : 'Diciamo no alla candidatura di Milano e Cortina' : 'No al consumo di suolo, sì alle vere esigenze come tutela dell'edilizia scolastica e rimboschimento per i siti devastati dalle Olimpiadi'. La linea del Coordinamento No Olimpiadi , CoNO, di Torino è ...

Basket - Supercoppa Italiana 2018 : le quattro partecipanti ai raggi X. Milano sfida Trento - Torino e Brescia : Nel weekend si assegna il primo trofeo dell’anno del Basket italiao. A Brescia sabato 29 e domenica 30 Settembre si disputa la Supercoppa Italiana 2018. In campo quattro squadre: AX Armani Exchange Milano, Dolomiti Energia Trentino, Fiat Torino e Germani Basket Brescia. Andiamo ad analizzare le contendenti. A|X ARMANI EXCHANGE Milano: è la squadra favorita. I campioni d’Italia puntano alla loro terza Supercoppa consecutiva. Questa ...

Olimpiadi - Toninelli in rotta di collisione con la Lega : "Torino da sola la scelta migliore - no al tridente con Milano e Cortina" : Il ministro appoggia la decisione della sindaca Appendino di insistere sulla candidatura unica della città subalpina ai Giochi 2026: "So che il Carroccio fa ragionamenti diversi, troveremo una soluzione condivisa come sempre"

Odissea nella neve : dopo il ritiro di Torino spinte diverse della politica. Asse Milano-Cortina o tornare a tre? : Dai governatori di Piemonte e Veneto appello alla sindaca Appendino per un ripensamento ma lei, per ora, non cambia idea: 'è mancata la chiarezza, un errore pensare alle tre sedi' -

Roma, 19 set. (AdnKronos) - "La Lega ha lavorato e continua a farlo con convinzione per portare le Olimpiadi a Torino, Milano e Cortina. Sul tavolo c'è una protocollo d'intesa, approvato, realizzabile e capace di far crescere l'indotto. Ora le tre città devono trovare un accordo comune e lasciare da

OLIMPIADI 2026 A Milano-CORTINA : MALAG' - "TORINO CI RIPENSI"/ Ultime notizie - Appendino : "errore 3 candidate" : OLIMPIADI 2026, candidatura MILANO-CORTINA. Ultime notizie, Malagò richiama Torino ma Appendino, 'errore progetto a 3'. Attesa decisione CIO.

Giochi 2026 - Malagò spera ancora in Torino. Sala : 'Sarà Milano-Cortina - fondi garantiti dalle Regioni' : ... per questa città e per l'Italia, lo dice uno che è spesso all'estero e sente gli umori del mondo su Milano, una città che ha grande reputazione".