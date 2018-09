Milano Piazza Angilberto II più bella e verde dopo il restyling

Milano - migliaia in piazza contro razzismo e intolleranza. Anpi : “Vera minaccia non sono i migranti ma le mafie” : migliaia di persone, con magliette, sciarpe e indumenti di colore rosso, sono arrivate in piazza Duomo a Milano per dire “basta al razzismo e all’intolleranza”, e ribadire i valori dell’accoglienza e dell’antifascismo, nel corso della manifestazione dal titolo ‘Intolleranza zero. Un segno rosso contro il razzismo‘, promossa da Anpi, Aned, I Sentinelli di Milano. “In questo riaffacciarsi di pulsioni ...

Una piazza rossa a Milano - le magliette anti-intolleranza riempiono il Duomo : Tutti in piazza Duomo contro razzismo, antisemitismo e sessismo. Gli organizzatori dal palco: "Siamo 25mila"

Borsa - Milano perde il 3 - 72%. Piazza Affari giù con le banche. Spred a 267 punti : Costa cara al listino milanese la reazione del mercato al via libera dell'esecutivo alla nota all'aggiornamento del Def che prevede per i prossimi tre anni un rapporto deficit pil al 2,4%. A Piazza ...

Piazza Affari : nella bufera Fiera Milano : In forte ribasso illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra un disastroso -2,33%. La tendenza ad una settimana di Fiera ...

Milano. Incidente in piazza Trento : morto il centauro Giancarlo Bocchini : Sinistro mortale in piazza Trento a Milano. Giancarlo Bocchini, 56 anni a bordo di una moto si è scontrato contro

Incidente in piazza Trento a Milano - schianto tra un filobus Atm e una moto : grave un uomo : Prima lo schianto, poi le sirene dei soccorritori e la corsa disperata al pronto soccorso. Incidente nella serata di lunedì 24 settembre in piazza Trento a Milano dove, intorno alle 19.50, si sono ...

Milano. Americana ferisce un passante con un drone in piazza Duomo : In piazza Duomo la Polizia Locale ha fermato e denunciato una giovane responsabile di aver ferito un passante con un

Milano. Piazza Dergano in festa per la riqualificazione : Gialli, rossi e bianchi. Sono i colori dei cerchi dipinti sull’asfalto della Piazza che, insieme ad altri elementi di arredo

Il David di Michelangelo arriva a Milano : a sorpresa in piazza san Babila : I milanesi si sono risvegliati un po' fiorentini sabato 22 settembre. A piazza san Babila a sorpresa è spuntato il David, una delle opere più famose di Michelangelo, originariamente collocata in ...

Milano - in piazza contro il razzismo nel nome di Abba : Partito da via Palestro il corteo "contro ogni tipo di discriminazione" organizzato dai centri sociali in ricordo del 19enne del Burkina Faso ucciso 10 anni fa