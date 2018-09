Milano Bus in Barona | Quarto Cagnino e Cormano-Cusano | più collegamenti

Milano : De Corato - al via raccolta firme contro aumento biglietto bus : Milano, 29 set. (AdnKronos) - "Questa mattina, dalle 10.00 alle 13.00, al mercato di Viale Papiniano angolo Sant' Agostino, Fratelli d'Italia ha avviato la raccolta delle firme contro l'aumento del biglietto Atm. In poche ore sono state raccolte oltre 300 firme di milanesi contrari all'aumento". Lo

Milano : da lunedì potenziati bus in Barona - Quarto Cagnino - Cormano (2) : (AdnKronos) - Il bus di quartiere Q71 perde la Q e diventa un servizio di linea. Dopo le 22, infatti, i bus della linea 71 servono l’intera tratta Romolo-Famagosta-Porta Lodovica passando anche da piazza XXIV Maggio. La linea Q46 estende l’area di servizio. I bus di quartiere Q46 migliorano le frequ

Milano : da lunedì potenziati bus in Barona - Quarto Cagnino - Cormano : Milano, 29 set. (AdnKronos) - Da lunedì primo ottobre Atm, l'azienda dei trasporti municipale di Milano, aumenta i collegamenti per chi si sposta nei quartieri della Barona, Quarto Cagnino e anche Cusano Milanino. Novità per le linee 71, 78, 727 e per i bus di quartiere Q46 e Q71. “Sempre più capill

Stuprata dal tassista abusivo. A Milano è allarme violenze : Milano - Un altro incontro serale "tra conoscenti", in questo o quel locale sotto la Madonnina. Un altro "invito amichevole" nottetempo a riaccompagnare a casa la signorina in questione, magari con una bella vettura nera da tassista, che seppure abusivo fa sempre una certa figura e ammanta il tutto di una coltre di protezione, di innocuità. L'epilogo, purtroppo, ha però ancora una volta i tratti feroci di uno stupro in piena regola. Con ...

Milano. Polizia Locale contro i taxi abusivi : 34 sanzioni su 189 veicoli controllati : Proseguono i controlli del Nucleo Freccia 1 della Polizia Locale, sotto la direzione del comandante Marco Ciacci. Infatti è stata

Settimana della Moda a Milano : Ferrari - Jaguar e Maserati utilizzati come taxi abusivi : L’effetto fashion week ha moltiplicato il fenomeno dei taxi abusivi nella capitale italiana della Moda Con l’arrivo di eventi internazionali del calibro della Settimana della Moda a Milano si moltiplica anche il fenomeno dei taxi abusivi, ma quest’anno è successo qualcosa di decisamente particolare. In occasione della “fashion week”, la polizia locale ha fermato 189 veicoli tra privati, taxi e Noleggio con conducente (Ncc) tra giovedì e ...

