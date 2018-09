Milano | anziana rapinata e stuprata in casa | fermato un 42enne

Anziana violentata Milano : fermato ha condanna a 10 anni per stupro : L'uomo di nazionalità romena fermato dalla Polizia di Stato perché sospettato di aver rapinato e violentato un'Anziana a Milano, era stato condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. Nel 2012 è stato estradato in Romania per scontare là il resto della pena. Secondo quanto spiegato in Questura, era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava a Milano da circa un mese, dove frequentava ...