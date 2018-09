Milano | anziana di 70 anni stuprata e rapinata | fermato un romeno

Anziana rapinata e stuprata in casa a Milano - fermato 40enne romeno : La polizia ha fermato l'autore della rapina e dello stupro subiti da una 70enne milanese il 21 settembre nella sua casa nel quartiere Comasina. Il fermato è un 40enne romeno , con precedenti specifici.

