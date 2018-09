Milano | 70enne violentata | fermato romeno già condannato per stupro Salvini

Milano - 70enne rapinata e violentata : fermato 40enne : È stato eseguito in queste ore a Mantova il fermo di un cittadino romeno di 40 anni ritenuto l'autore della violenza sessuale e della rapina ai danni di una donna di 70 anni. I fatti risalgono allo scorso 21 settembre in zona Comasina a Milano, quando l'anziana stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa.L'aggressore riuscì a far perdere le proprie tracce, ma la svolta nelle indagini è arrivata poche ore fa, quando il presunto ...