MILANO | 70ENNE VIOLENTATA | FERMATO 40ENNE CON PRECEDENTI Ultime notizie | romeno già

MILANO - 70enne violentata al rientro dalla spesa : fermato 40enne - aveva già una condanna a 10 anni : Lo stupro il 21 settembre in Comasina. La persona in manette è romena, era uscito dal carcere da meno di due mesi

MILANO - 70enne violentata in periferia : fermato 40enne con precedenti per stupro : È un cittadino romeno di circa 40 anni con precedenti per stupro il presunto autore dell’aggressione di una donna di 70 anni a Comasina, periferia nord di Milano, lo scorso 21 settembre. Sulla vicenda indaga la Squadra mobile del capoluogo lombardo, coordinata dal pm Gianluca Prisco e dall’aggiunto Letizia Mannella, a capo del pool che persegue i reati contro le fasce deboli. Secondo le ricostruzioni la vittima era stata ...