Mika al Wired Next Fest | “Il mio nuovo album sarà colorato ed estremamente intimo”

Mika a Firenze per Wired Next Fest : il programma - gli ospiti e info sugli ingressi : Mika a Firenze per Wired Next Fest in programma a Palazzo Vecchio dal 28 al 30 settembre. Oggi sono stati annunciati nuovi nomi di ospiti che si aggiungono al cast già in programma per la nuova edizione del Wired Next Fest. Il nome di Mika è tra i nuovi ospiti annunciati per l'evento: il cantautore internazionale sarà a Firenze il 30 settembre, nel pomeriggio, tra gli speaker della maniFestazione. L'ingresso è gratuito previa registrazione ...