Migranti | i 58 dell' Aquarius sono sbarcati a Malta

Malta : sbarcati i Migranti dell'Aquarius : "Noi soccorriamo ogni vita, non abbiamo voluto impuntarci come altri paesi ma essere parte della soluzione, non del problema" dice i premier Muscat. Andranno in Francia, Spagna, Germania e Portogallo. A bordo anche un cane

Migranti - l'Unione delle comunità africane : 'Cambiamo paradigma' - : Il secondo punto programmatico di Ucai mira al ritorno volontario in Africa di quote di immigrati, in ragione di una politica di formazione professionale sviluppata in Italia in collaborazione e in ...

Migranti - l'Unione delle comunità africane : 'Cambiamo paradigma' : ... ma gioca in anticipo sui tempi , rispetto alle immense potenzialità dell'economia africana, aprendo canali di sviluppo nel solco di una strategia 'win-win': ovvero positiva per entrambe le parti , ...

Migranti - inchiesta su centri d’accoglienza veneti : indagati altri due alti funzionari delle prefetture di Padova e Venezia : Si allunga l’elenco di funzionari delle prefetture di Padova e Venezia sotto inchiesta per la gestione dell’emergenza Migranti e per i loro rapporti con i rappresentanti delle cooperative che avevano vinto gli appalti per i centri di accoglienza di Bagnoli di Sopra (nel Padovano) e Cona (nel Veneziano). A Padova il nome nuovo è quello dell’ex vice prefetto Alessandro Sallusto, a Venezia quello del prefetto vicario Vito ...

Torturate - violentate e senza soldi : donne Migranti tornano dall'inferno dell'Arabia saudita : Dati ufficiali riportano che almeno nove milioni di cittadini bangladeshi lavorano all'estero, in 160 Paesi in tutto il mondo. Quelli che hanno la fortuna di recarsi negli Stati Uniti o in Europa, ...

Migranti - nuovo attacco della Francia sull'Aquarius : la soluzione non è fuori da Ue : Il portavoce del governo esorta l'Italia a non chiudersi di fronte a una soluzione europea: 'Se il signor Salvini pensa di rispondere alla sfida migratoria entro i propri confini, mente al proprio ...

Migranti - Conte all'Onu : "Per noi fondamentale dignità delle persone - chi ci critica è in malafede" : In una conferenza a margine dell'Assemblea generale il premier italiano ha risposto alle critiche sulla politica italiana in tema di immigrazione

Conte all'Assemblea dell'Onu : 'Sui Migranti l'Italia è stata lasciata sola. Serve condividere le responsabilità' : Quanto alla politica economica del governo Legaa-Cinque Stelle, il premier ha affermato: 'Non considero, prima ancora che politicamente, moralmente accettabile un'azione di governo che non si ...

C’è un accordo sui Migranti dell’Aquarius : Francia, Spagna, Portogallo e Germania accoglieranno le persone a bordo della nave, bloccata da giorni nel Mediterraneo: il governo italiano ne è rimasto fuori The post C’è un accordo sui migranti dell’Aquarius appeared first on Il Post.

Migranti - Macron : “C’è una crisi politica tra l’Italia e il resto dell’Europa” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, punta il dito contro l'Italia sulla questione Migranti dopo il nuovo caso della nave Aquarius: "C’è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa. L'Italia ha scelto di non seguire più le leggi internazionali e in particolare quelle umanitarie del mare, secondo cui quando una nave è in una situazione umanitaria va nel porto più vicino".Continua a leggere