Migranti Aquarius sbarcheranno a Malta

Aquarius bloccata a largo di Malta : i 58 Migranti aspettano ancora di sbarcare : I 58 migranti a bordo della nave Aquarius aspettano ancora di toccare il suolo. L'imbarcazione sulla quale viaggiano infatti, gestita dalle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, è bloccata nelle acque internazionali al largo di Malta , "in attesa di poter essere trasferiti in un luogo sicuro". Lo rende noto la stessa Sos Mediterranee.L'ennesimo capitolo di un'odissea che sembrava essere finita lo scorso 25 settembre, con l'accordo ...

Aquarius in mare con 58 Migranti e senza bandiera panamense : Roma,, askanews, - I 58 migranti a bordo della nave Aquarius e il suo equipaggio devono attendere ancora qualche giorno prima di poter sbarcare a Malta a causa delle cattive condizioni meteorologiche. ...

Aquarius 2 - le ong chiedono agli Stati Ue di offrire una bandiera : “ Migranti come ostaggi” : Dopo la revoca della bandiera da parte di Panama, durante la conferenza stampa a Roma, le ong Sos Méditerranée e Msf hanno lanciato un appello a tutti gli Stati europei: "Chiediamo al governo panamense di tornare sulla sua decisione. Chiediamo poi che venga concessa l'iscrizione della bandiera dell' Aquarius 2 nel registro di un Paese Ue".Continua a leggere

Salvini a Tunisi per i Migranti . Nuovo scontro con la Francia su Aquarius : Missione lampo del ministro, con l'obiettivo, spiega, di migliorare gli accordi sull'immigrazione e svegliare l'Ue. Da Parigi il portavoce del governo attacca: 'Se il signor Salvini pensa che potrà ...

Migranti - nuovo attacco della Francia sull'Aquarius : la soluzione non è fuori da Ue : Il portavoce del governo esorta l'Italia a non chiudersi di fronte a una soluzione europea: 'Se il signor Salvini pensa di rispondere alla sfida migratoria entro i propri confini, mente al proprio ...

AQUARIUS - SCONTRO ITALIA-FRANCIA SU Migranti : SALVINI VS MACRON/ Ultime notizie Malta - MSF "Onde alte 2 metri" : AQUARIUS : accordo tra Francia, Spagna, Portogallo, Germania. Ultime notizie MIGRANTI , nave diretta a Malta : il soccorritore Porro, "non siamo fantasmi"

Aquarius - Italia nega approdo : sbarcheranno a Malta i 58 Migranti a bordo : E' stato il Portogallo a comunicare che la soluzione per i 58 migranti a bordo dell' Aquarius era stata trovata. A tal proposito, ieri mattina era partito un appello ai Paesi della UE per consentire un approdo urgente viste le avverse condizioni meteo. Così, rispondendo alla richiesta, se ne faranno carico Portogallo, Spagna, Francia e Germania. La soluzione a quattro ha preso vita su proposta della Francia che inizialmente aveva rifiutato la ...

