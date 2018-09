Microsoft annuncia una versione di Windows 10 dedicata ai Robot

Jabra annuncia l'integrazione di Microsoft Teams con lo speaker professionale Speak 710 e nuovi auricolari wireless business : I nuovi auricolari Jabra Evolve 65t segnano l'ennesimo successo ingegneristico raggiunto da Jabra, in quanto pionieri dei primi veri auricolari wireless al mondo, con tanto di certificazione UC. Gli ...

Microsoft annuncia la partnership con Razer e il supporto per tastiera e mouse su Xbox One : Dopo forse troppo tempo, Microsoft annuncia il supporto a tastiera e mouse su Xbox One, così da rendere felici i tanti utenti che lo chiedevano da tempo. Per adesso il supporto non è per tutte le console della casa, ma è solo per alcuni tester Xbox selezionati, che potranno provare la nuova funzionalità nelle prossime settimane. La partnership con Razer Microsoft ha anche annunciato l’imminente partnership con Razer, che permetterà agli ...

X018 : Microsoft annuncia un nuovo evento dedicato al mondo Xbox : Nell'ultimo episodio Inside Xbox, Phil Spencer ha annunciato X018, la "celebrazione globale di tutto ciò che riguarda Xbox", un evento che si preannuncia pieno di notizie, anteprime e sorprese. In programma per sabato 10 novembre, alla quarta edizione di Xbox FanFest a Città del Messico, oltre 10.000 fan si riuniranno, ma non è necessario viaggiare fino in Messico per far parte di X018. Si potrà infatti seguire la diretta streaming e partecipare ...

Microsoft Search - annunciata la nuova esperienza produttiva di ricerca : Appena menzionato l’anno scorso, Microsoft ha quest’oggi svelato ufficialmente durante l’Ignite 2018 il suo nuovo meccanismo unificato di ricerca denominato “Microsoft Search”. Si tratta di una funzionalità incentrata sul lavoro e sulla produttività che dovrebbe in teoria integrare più velocemente i vari servizi del Colosso statunitense e introdurre grazie all’intelligenza artificiale un’esperienza, in ...

Surface : Microsoft annuncia un evento per il 2 ottobre : Negli ultimi due anni, Microsoft ci ha abituato ad aspettarci in autunno (solitamente ad ottobre) un evento annuale dedicato alla gamma hardware Surface e lo abbiamo visto nel 2016 con Surface Studio e nel 2017 con Surface Book 2. Anche il 2018 non sarà da meno e a confermarlo è la stessa compagnia che, di recente, ha inviato ai principali media internazionali un invito ad un evento stampa inerente proprio ai dispositivi di Panos Panay fissato ...

Microsoft annuncia l’Xbox All Access per gli Stati Uniti : La Super Offerta tutto incluso : Microsoft ha ufficialmente annunciato una nuova e interessante iniziativa riservata per ora agli Stati Uniti, si tratta dell’Xbox All Access, a seguire tutti i dettagli. Microsoft annuncia il servizio tutto incluso Il nuovo servizio Xbox All Access tutto incluso di Microsoft, permette ai consumatori di portarsi a casa una Xbox One S o Xbox One X con l’abbonamento al Game Pass pagando 22 o 35 dollari al mese a seconda ...

Microsoft annuncia la disponibilità del nuovo Surface Go : Surface Go, il più piccolo, leggero e accessibile device della famiglia Surface di Microsoft, è disponibile da oggi per l'acquisto in due configurazioni, il Surface Go da 64 GB con Intel 4415Y con 4 GB RAM e il Surface Go da 128GB e Intel 4415Y con 8 GB RAM.Il nuovo 2 in 1 combina le performance di un laptop con la portabilità di un tablet, permettendo di essere sempre connessi, sia da casa sia durante gli spostamenti. Con un semplice tocco è ...

Microsoft annuncia i Games with Gold di settembre : Microsoft ha svelato nel pomeriggio di oggi quali saranno i videogiochi gratuiti di settembre nell'ambito dell'iniziativa Games with Gold, che permetterà a tutti gli abbonati di giocare il prossimo mese a due titoli per Xbox One e due per Xbox 360 (e Xbox One, tramite retrocompatibilità immediata).A differenza di quella di agosto, la line up di settembre potrebbe non riuscire ad accendere l'entusiasmo di davvero tutti gli abbonati Gold: per Xbox ...

Microsoft annuncia due nuove colorazioni per i controller Xbox One : "Phantom Black" e "Grey Blue" : A quanto pare il focus di Microsoft sui controller Xbox One è destinato a continuare, dopo il controller Elite ad alcune delle recenti edizioni speciali più fantasiose, altre due edizioni del pad si aggiungono alla lista.Come segnala Gamingbolt, Microsoft ha da poco annunciato due nuove colorazioni: Phantom Black, che presenta un controller letteralmente tutto nero con la parte anteriore traslucida, grazie alla quale si può intravedere l'interno ...

Windows 10 : Microsoft annuncia il supporto di Edge all’autenticazione di Windows Hello : Con la build 17723 rilasciata di recente per gli utenti iscritti al programma Insider nel canale Fast, Microsoft ha introdotto nel suo browser Edge il supporto ufficiale a Windows Hello.-- Nel comunicato, il Colosso di Redmond spiega come il WEB sia un luogo importante e alquanto privato per gli utenti poichè spesso inseriamo dei dati sensibili come i numeri delle carte di credito, l’indirizzo di casa o addirittura informazioni mediche. Il ...