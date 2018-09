Meteo | alta pressione oggi con le ore contate | in arrivo il maltempo

Allerta Meteo Campania : maltempo su Volturno - Matese - Alta Irpinia - Sannio : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta meteo valevole a partire dalle ore 14 di oggi su alcune zone del territorio. “La criticita’ idrogeologica connessa a piogge e temporali e’ Gialla su Volturno , Matese , Alta Irpinia e Sannio , indicate come zone di Allerta 2 e 4. Si prevedono locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale” si sottolinea nella nota della Protezione ...

Previsioni Meteo : più alta pressione e caldo per la seconda decade di settembre - ma infiltrazioni instabili da Ovest e da Sud : Va delineandosi con maggiore chiarezza il possibile andamento del tempo per il corso di questa seconda decade di settembre. L’aspetto saliente è un certo cambio di circolazione che, seppure temporaneo, appare abbastanza radicale. A una circolazione mediamente settentrionale, come accorsa nella prima decade e presente ancora per qualche giorno, succederà un’altra dapprima occidentale, poi via via meridionale, quindi un po’ agli antipodi di quanto ...