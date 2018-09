Matteo Salvini | nel liceo a Crotone lo paragonano a Benito Mussolini Lui | ' Cosa deve

Matteo Salvini - la prima pagina vergognosa dell'Espresso : lo paragonano a Mussolini e Hitler. E lui li umilia : Fascista? Di più, forse Matteo Salvini è nazista. L'Espresso , nel suo ultimo numero, fa le cose in grande e sfodera addirittura 'la difesa della razza', con un suggestivo paragone ' 1938-2018 ' tra ...

Giancarlo Giorgetti - la clamorosa vendetta del M5s : 'Di chi è l'uomo il vice di Matteo Salvini' : Lui, insieme al braccio destro Massimo Garavaglia , viceministro dell'Economia e leghista, era il mediatore nella durissima trattativa tra la maggioranza e il ministro Giovanni Tria .

Vittorio Feltri : 40mila firme a favore di Matteo Salvini - ma i nostri giudici... : Libero ha raccolto e pubblicato oltre 40 mila firme di lettori desiderosi di difendere Matteo Salvini dagli assalti della opposizione e soprattutto di una magistratura pendente, in buona o cattiva ...

Matteo Salvini da godere : 'Io razzista?' - sfotte la sinistra anche quando mangia l'uva : Già, perché il leader del Carroccio non dimentica la politica e commenta ironico: 'Scommetto che qualcuno a sinistra mi attaccherà per discriminazione: colpevole di aver scelto l'uva bianca '. Di ...

Matteo Salvini - svelato il piano della Corte Costituzionale per fermare le sue leggi : Invece di inveire per l'elezione di David Ermini a vicepresidente del Csm, ministri e parlamentari della maggioranza dovrebbero ascoltare sul sito di Radio Radicale la conferenza stampa tenuta ...

Mara Carfagna contro Matteo Salvini : 'Decida da che parte stare. Molti leghisti in Parlamento coi nostri voti' : Mara Carfagna , deputata di Forza Italia, si scaglia contro Matteo Salvini e lo fa con un tweet: 'Salvini dice di sentirsi ormai in famiglia con Conte, Di Maio e Tria. Dica chiaramente agli elettori ...

Sondaggio Index Research - Lega : balzo dello 0 - 7% in una settimana - Matteo Salvini nello spazio : Nel giorno del soffertissimo sì alla manovra, la Lega di Matteo Salvini incassa un'altra roboante promozione. Si tratta del Sondaggio Index Research proposto a PiazzaPulita di Corrado Formigli , su ...

Def - Matteo Salvini e l'orgoglio sovranista : 'I mercati se ne faranno una ragione' : Un Matteo Salvini più sovranista di così non lo si poteva immaginare. Dopo aver messo a punto il Def in un movimentato Consiglio dei ministri serale, il vicepremier e leader della Lega ha tenuto un ...

Def - clamoroso azzardo di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Come Macron - ora l'Europa non...'. Resa dei conti : È stato poi lo stesso Giorgetti a mediare con il ministro dell'Economia Giovanni Tria sul 2,4%, e ora la sensazione è che, come scrive il Corriere della Sera , 'il calcolo dei leader di Lega e 5 ...

Lanciano - Matteo Salvini : 'Preso il quarto straniero infame. Bene' : 'Preso anche il quarto rapinatore straniero infame , pare il tagliatore di orecchie, Bene'. E' il durissimo commento di Matteo Salvini alla notizia del fermo dell'ultimo bandito dell' aggressione di ...

Retroscena sulla Lega - Matteo Salvini : 'Sforiamo il bilancio come Macron'. Giancarlo Giorgetti : ' Impossibile' : E Matteo Salvini si è ritrovato costretto nel pomeriggio di ieri 26 settembre a riunire gli economisti leghisti e Giancarlo Giorgetti soprattutto dopo l'avvertimento del ministro dell'Economia ...

Matteo Salvini : felicità italiani vale numerini : "Io i numerini me li gioco a lotto a tombola, qui mi occupo di Fornero, Flat tax, accise. Il numerino è l'ultimo dei miei problemi e arriva alla fine del percorso". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini incontrando la stampa a Tunisi, in diretta Facebook. --"Assolutamente sì". Risponde così il ministro Matteo Salvini ai giornalisti che - a margine della sua visita a Tunisi - gli chiedevano se valesse la pena superare il 2% del rapporto ...

Paolo Becchi - la drammatica verità su Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Non possono governare l'apparato' : Salvini sta dimostrando di saper essere un leader carismatico, di saper parlare direttamente alla gente, facendo un uso efficace e spregiudicato dei social network e dei mezzi di comunicazione ...

Giorgia Meloni - il retroscena : preoccupata per le europee. Ecco perché vuole smarcarsi da Matteo Salvini : C'è una cosa che preoccupa non poco Giorgia Meloni: rimanere fuori dell'Europarlamento. Gli ultimi sondaggi infatti non danno alcuna sicurezza a Fratelli d'Italia , visto che la soglia d'accesso è il ...