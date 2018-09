Mattarella Bilancio sia in equilibrio Salvini e Di Maio sereni | ma il

Mattarella : "La Costituzione impone equilibrio di bilancio" | Di Maio : "Non deve preoccuparsi" | Salvini aggiunge : "Di Bruxelles me ne frego" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "Nella Manovra c'è equilibrio, Mattarella stia tranquillo"

Mattarella - "SERVE EQUILIBRIO DI BILANCIO"/ Salvini - "Manovra per gli italiani : lo capiscano al Colle" : Manovra, MATTARELLA “La costituzione impone EQUILIBRIO di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Manovra - Mattarella : "Serve equilibrio di bilancio"/ Salvini : "Stia tranquillo - dell'Europa me ne frego" : Manovra, Mattarella “La costituzione impone equilibrio di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Mattarella : Carta richiede equilibrio di bilancio - conti solidi indispensabili : Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con i partecipanti all'iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana”...

Mattarella : "La Costituzione dispone l'equilibrio di bilancio. Servono conti pubblici in ordine" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come sempre, coglie l'occasione dei suoi discorsi pubblici per commentare la più stretta attualità politica. In questi giorni l'argomento caldo è ovviamente la manovra economica e il Capo di Stato ha trovato il modo di far sapere come la pensa durante il suo incontro di oggi, presso il Cortile d'Onore del Quirinale, con i partecipanti all'iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni ...

Mattarella : "La Carta impone l'equilibrio di bilancio" | Salvini : "Non impedisce di cambiare rotta - di Bruxelles me ne frego" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "Nella Manovra c'è equilibrio, Mattarella stia tranquillo"

Manovra - monito di Mattarella : “La Costituzione chiede equilibrio di bilancio” : Il Capo dello Stato invita il governo a tenere in ordine i conti e il bilancio dello Stato. La replica di Salvini: "La Costituzione impedisce forse di cambiare la legge Fornero, di ridurre le tasse alle partite Iva e alle imprese, di aumentare le pensioni di invalidità, di assumere migliaia di poliziotti, carabinieri e pompieri, di aiutare i giovani a trovare un lavoro?".Continua a leggere

Mattarella : "La Carta impone l'equilibrio di bilancio" | Salvini : "Stia tranquillo - c'è equilibrio - di Bruxelles me ne frego" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "La Costituzione non impedisce un cambio di rotta coraggioso"

Manovra - il richiamo di Mattarella : “Serve equilibrio di bilancio”. Salvini : “Stia tranquillo” : «La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed effi...

Manovra - Mattarella : 'La Costituzione impone l'equilibrio di bilancio' - Salvini : 'Carta non impedisce cambio rotta coraggioso' : "La Costituzione italiana dispone che occorre assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico ". Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ...

Il richiamo di Mattarella al governo : “Serve equilibrio di bilancio”. Salvini : “Stia tranquillo” : «La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all’articolo 97 dispone che occorre assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico. Questo per tutelare i risparmi dei nostri concittadini, le risorse per le famiglie e per le imprese, per difendere le pensioni, per rendere possibili interventi sociali concreti ed effi...

Mattarella : "Conti in ordine una necessità | La Carta impone l'equilibrio di bilancio" | Salvini : "Stia tranquillo - c'è equilibrio" : Monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due giorni dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri della nota di aggiornamento del Def che guiderà la manovra economica di fine anno. Il vicepremier leghista: "La Costituzione non impedisce un cambio di rotta coraggioso"

Mattarella avverte il governo : 'La Costituzione chiede equilibrio di bilancio' : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, richiama il governo sui conti pubblici. 'La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all'articolo 97 dispone che occorre assicurare l'...

Legge Bilancio 2019 - Mattarella : indispensabile avere conti in ordine - : Il presidente della Repubblica è intervenuto sul tema della manovra economica, sottolineando l'importanza di "assicurare l'equilibrio e la sostenibilità del debito pubblico per i giovani e per il loro ...