: Ora che la Manovra del Popolo sta diventando realtà il Pd ha deciso di riciclarsi come Partito dello Spread. Le dic… - FrancBusinarolo : Ora che la Manovra del Popolo sta diventando realtà il Pd ha deciso di riciclarsi come Partito dello Spread. Le dic… - fattoquotidiano : Pd in piazza a Roma, Martina: “A chi non ci ha votato dico ‘abbiamo capito la lezione’. Ora si volta pagina” - maumartina : Ora basta polemiche. Senza @pdnetwork non c’è alternativa #fiancoafianco -

"A chi non ci ha votato il 4 marzo dico: abbiamo capito la lezione, voltiamo pagina, adesso però dateci una mano" perché questo governo "è troppo pericoloso". E' l'appello del segretario Pddal palco di piazza del Popolo. "Noi siamo somma non divisione", sottolinea chiudendo la manifestazione. Serve un "partito di strada" e "meno arroganza".Invoca "unPd per una". E dice: "Siamo fondamentali per l'alternativa", "senza di noi non ci sarà unain Italia". Dobbiamo "ripartire dai più deboli".(Di domenica 30 settembre 2018)