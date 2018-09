Martina in piazza del Popolo all' attacco del governo gialloverde

Pd - Martina in piazza del Popolo : abbraccio con Renzi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il Pd in piazza a Roma. Martina a Salvini e Di Maio : “Non si governa con l’odio” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

Pd - prova della piazza contro il governo. Martina 'Difendere l Italia'. Renzi 'Resistenza civile'. Salvini 'Quattro gatti' : 'Per l'Italia che non ha paura'. Il Partito democratico torna in piazza con questo slogan per 'Difendere il paese - dice il segretario Maurizio Martina - dal governo gialloverde che vuole rovinare il ...

Martina riporta il Pd in piazza - il M5S lo sbeffeggia : "Sarete pochi intimi" : "Il popolo italiano non dimentica, e se a fine mese Martina e i suoi andranno in piazza sarà un appuntamento tra intimi, come è stato alle urne lo scorso 4 marzo". Così Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, sbeffeggia la mobilitazione di protesta annunciata per il 29 settembre dal segretario Pd Maurizio Martina nel corso di un'intervista a Repubblica.Secondo Di Stefano"Martina pensa a un nuovo Pd, quando tutto, nella politica dem, ...

