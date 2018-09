Martelli a Giordano | Sei un animale

ilgiornale

(Di domenica 30 settembre 2018) Lo scontro, durissimo, va in onda nello studio tv di Tagadà, su La7. Si sta parlando della manovra del governo e, com'è normale in un talk show, tra gli ospiti non c'è identità di vedute. A un certo punto però gli animi si infiammano per una battuta. Claudio, ex ministro della Giustizia del Partito socialista italiano, oggi commentatore politico, rivolgendosi con tono pacato al giornalista Mario, gli dà del "populista e strano".non ci sta e reagisce così all'insulto: "se lo tenga per lei". Ripete questa frase più di una volta, e lo stesso fa, che tenta di correre ai ripari dicendo che intendeva dire "politico". La frittata però è fatta. L'aria, in studio, è molto pesante, e la conduttrice, Tiziana panella, fatica non poco a riportare la calma.