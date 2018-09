tp24

: Marsala, cinque ore di intervento chirurgico per l’uomo picchiato per il posteggio… - BeliceIt : Marsala, cinque ore di intervento chirurgico per l’uomo picchiato per il posteggio… - Tp24it : Marsala, cinque ore di intervento chirurgico per l'uomo picchiato per il posteggio... - il_volatore : I medici hanno dovuto ricostruire il setto nasale, le ossa dello zigomo e dell’orbita dell’occhio destro. Ossa che… -

(Di domenica 30 settembre 2018) Hanno dovuto lavorare a lungo , quasiore, i chirurghi dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per rimettere in sesto il 42enne marsalese Carlo Ambrogio, che martedì pomeriggio - come abbiamo ...