Marotta | Figc no | magari altra squadra

Marotta : 'Futuro? No Figc - il prossimo anno voglio guidare un altro top club' : Doloroso? Sì, perché la vita vita lavorativa e il mondo dello sport sono fatti di sentimenti ed emozioni. In questi 8-9 anni io di emozioni fortunatamente ne ho vissute tante e sono state molto belle.

Marotta - 8 anni da fuoriclasse. Niente Figc - ora sfiderà la "sua" Juventus? : Il volto gentile della Juve fa un passo di lato dopo otto anni irripetibili. E con un percorso professionale straordinario nella sua apparente normalità. Beppe Marotta a 61 anni ha conosciuto il ...

Juventus-Napoli 3-1 : ed è già a +6. L'annuncio di Marotta : non sarà più a.d. - ma smentisce un futuro in FIGC - : ... 'Il mio mandato di amministratore delegato scadrà il 25 ottobre, la società e gli azionisti stanno attuando una politica di rinnovamento. Nella lista dei nuovi candidati non ci sarà più il mio nome. ...

Marotta a sorpresa : 'Non sarò più l'ad della Juventus ma non mi candido per la FIGC' : Rimarrò nella Juve come direttore generale dell'area sport, ma non so fino a quando. Smentisco categoricamente che io possa essere candidato alla Figc, in questo momento è un'esperienza che non mi ...

CLAMOROSO Marotta : 'DAL 25 OTTOBRE NON SARO' PIU' AD DELLA JUVE - NON VADO IN FIGC' : ... ai microfoni di Sky, subito dopo la gara contro il Napoli: 'Il 25 OTTOBRE scadrà il mio mandato da amministratore delegato DELLA JUVEntus, si sta attuando una politica di rinnovamento. Non appare il ...

Marotta lascia la Juventus/ Ultime notizie : “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco” : Marotta lascia la Juventus: “Non sarò più amministratore delegato. Futuro in Figc? Smentisco”. L'annuncio clamoroso del dirigente bianconero dopo la vittoria sul Napoli. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 20:47:00 GMT)

Marotta : «Io presidente Figc? Lusingato - ma sono alla Juventus» : Il Direttore Generale della Juventus ha escluso la possibilità di un suo incarico. Rimane l'incertezza su chi sarà il nuovo presidente della Federazione. L'articolo Marotta: «Io presidente Figc? Lusingato, ma sono alla Juventus» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc : Marotta - io presidente? Mi lusinga : Così Beppe Marotta, ad del club bianconero, commenta a Sky Sport le voci legate a una possibile candidatura alla presidenza della Federcalcio. Poi, sul campionato, aggiunge: "Non dobbiamo nasconderci ...

Juventus - Marotta : 'Io candidato Figc? Lusingato ma resto in bianconero' : 'Sono contento che alcune società, alcuni presidenti, pensino a me. È un fatto che mi lusinga. Però io sono alla Juventus e, quindi, sono alla Juventus punto'. L'ad bianconero Beppe Marotta risponde ...

Tacchinardi su Dybala : 'Spero non si spenga'. E su Marotta-Figc : 'Lo meriterebbe - ma auspico resti bianconero' - : Alessio Tacchinardi , ex difensore della Juventus , è intervenuto al Live Show di Rmc Sport, affrontando vari temi. In primis la situazione attuale di Paulo Dybala e la possibilità di una cessione da parte del club: 'La Juventus ora ha trovato l'equilibrio con il centrocampo a tre, in ...

Figc - la Juventus non si espone sulla candidatura di Marotta : La Juventus, secondo fonti vicine al club bianconero, non ha commentato le indiscrezioni di una possibile candidatura dell’attuale dg Beppe Marotta alla presidenza della Federcalcio. Marotta è tra i papabili per la poltrona di numero uno della Figc, ma non si è ancora fatto avanti pubblicamente.L'articolo Figc, la Juventus non si espone sulla candidatura di Marotta sembra essere il primo su CalcioWeb.

Italia - Marotta presidente della FIGC? Sì - si può davvero… : Marotta presidente- Come riportato stamane dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport“, Beppe Marotta potrebbe diventare il nuovo presidente della Federcalcio. Di fatto, la potenziale candidatura dell’attuale direttore generale della Juventus potrebbe trovare conferme già nell’immediato. I top club avrebbero espresso il loro parere positivo sull’eventuale candidatura del dirigente bianconero, specialmente ...