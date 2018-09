Marotta dice addio alla Juventus | l’ex a d bianconero tra presente e futuro | “ecco tutta

sportfair

: @EvaAProvenzano @mweilx In realta marotta era l uomo di fiducia di elkann, non di agnelli. Cosi si dice quantomeno - AlePasquinucci : @EvaAProvenzano @mweilx In realta marotta era l uomo di fiducia di elkann, non di agnelli. Cosi si dice quantomeno - CarloMartootchy : @LaPresse_news @Juve_Transfers Marotta dice in tv che lo mandano via per ringiovanire il Cda e prendono arrivabene? - dearfrensis : Il #futuro di #Giuseppe #Marotta è ad una svolta: si dice sia vicino al #Monza di #Berlusconi - #Galliani. -

(Di domenica 30 settembre 2018): l’ex a.d.tra addii e nuovi progetti Un divorzio a sorpresa, inaspettato, quello trae la: ieri, il clubha comunicato che le strade con l’ormai ex si separano. Non sono chiarissimi i motivi di questa decisione, anche se sembra chebase ci siano i continui litigi trae la società. L’ex a.d.ha comunque voluto fare chiarezza: “è una situazione voluta dsocietà, non c’è un motivo scatenante. Io mi adeguo a quelle che sono le loro idee e le loro direttive, per amore sia delle persone che della stessa Juve. Andare via? È un termine forzato, sono un uomo d’azienda e sposo questa linea, certo di avere dato il 100%. E’ una scelta dolorosa, in questi anni ho vissuto tante emozioni e sono state tutte belle“, ha spiegato a 90° Minuto. Non poteva mancare un commento al suo ...