Marotta | 8 anni da fuoriclasse Niente Figc | ora sfiderà la sua Juventus?

Marotta - Daniela muore nel sonno a 37 anni - scoperta dalla mamma : Suona la sveglia e suona ancora, ma perché Daniela non la blocca? 'Coraggio, è ora di svegliarsi', avrà detto sua madre per scuoterla dal sonno. Non era sonno, però. Il corpo di Daniela Leporoni, 37 ...