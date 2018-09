MARINA MILITARE | CONSEGNA DELLA BANDIERA DI COMBATTIMENTO A NAVE RIZZO A MILAZZO | ME

La MARINA MILITARE del Marocco spara contro barcone migranti : Se i metodi di Matteo Salvini sui migranti vengono contestati, al Marocco quale punizione spetta? La Marina militare del Paese

"Stuzzicare la nostra MARINA militare" : classifica delle peggiori portaerei al mondo - : A concludere la classifica troviamo la portaerei più cara e potente al mondo, l'americana Gerald Ford. Sebbene sia entrata in funzione solo nel luglio del 2017, è già mandata in riparazione diverse ...

Messina - MARINA MILITARE e Istituto Italiano dei Castelli firmano un protocollo d’intesa per valorizzare il patrimonio architettonico : 1/17 Foto di Fabio Maggiore ...

Sette quintali di bionde su nave militare : MARINAi sotto inchiesta : BRINDISI - 'bionde' sulla nave militare Caprera, attraccata a Brindisi dopo una missione in Libia: 3.600 stecche di sigarette di contrabbando, per quasi 700 chili, sono state scoperte in 72 scatoloni ...

La MARINA MILITARE partecipa alla “Settimana mondiale delle Malattie Mitocondriali” : Sabato 22 settembre tutto il mondo brillerà di verde, in conclusione della Settimana mondiale di sensibilizzazione sulle Malattie mitocondriali, promossa in Italia dall’associazione Mitocon, il principale riferimento per i pazienti e i familiari affetti da queste patologie. La Marina Militare aderisce a tale progetto, illuminando di verde i propri edifici ed unità navali quale segno di supporto alla ricerca per lo studio e la cura delle ...

MARINA MILITARE : la nave scuola Orsa Maggiore in sosta a Sete (Francia) dal 13 al 16 settembre : Oggi 13 settembre la nave scuola Orsa Maggiore è approdata nel porto di Sete (Francia), dove sosterà fino al prossimo 16 settembre. La sosta si svolgerà nell’ambito della Campagna d’Istruzione 2018 a favore di dieci Ufficiali aspiranti GuardiaMarina della terza classe dell’Accademia Navale di Livorno. La nave, consegnata alla Marina Militare nel 1994, è una delle unità a vela minori che concorrono alla formazione professionale ed etica del ...

Difesa : Vinciguerra - Leonardo - - contratti importanti grazie a collaborazione con MARINA militare : Secondo Vinciguerra, la collaborazione tra istituzioni come la Marina militare e il mondo delle imprese è un elemento chiave del "sistema paese", che permette di creare valore non solo industriale ed ...

MARINA MILITARE : la nave scuola Caroly in sosta a Milazzo [GALLERY] : 1/8 Copyright Marina Militare ...

MARINA MILITARE - le immagini inedite del relitto della Corazzata Roma affondata 75 anni fa : Era il 9 settembre 1943 quando la nave da battaglia della Corazzata Roma venne affondata da un aereo tedesco a nord della Sardegna, a circa 16 miglia dalla costa del Golfo dell'Asinara. Sono passati ...

MARINA MILITARE : 75 anni fa l’affondamento della corazzata Roma - relitto rilocalizzato [FOTO e VIDEO] : 1/10 ...

MARINA MILITARE : la fregata Federico Martinengo in sosta nel porto di Maputo in Mozambico : Nave Federico Martinengo, settima unità classe FREMM (fregata Europea Multi Missione) della Marina Militare, visiterà il porto di Maputo dal 8 all’11 settembre 2018. Dopo tre anni una Unità dalla Marina Militare, dopo aver percorso più di 5000 miglia nautiche, approda sulle coste del Mozambico per portare il tricolore e l’eccellenza nazionale. La sosta nel porto di Maputo si configura in un più ampio progetto di sviluppo delle relazioni di ...

Ordigni pericolosi : interventi della MARINA MILITARE a Lampedusa e nel Ragusano [GALLERY] : 1/7 Copyright Marina Militare ...

MARINA MILITARE : la nave scuola Palinuro in sosta a Cefalonia dal 7 al 10 settembre : Oggi la nave scuola Palinuro della Marina Militare è approdata nel porto di Cefalonia (Grecia) dove resterà in sosta fino al 10 settembre. nave Palinuro è impegnata nella sua 54ª campagna d’istruzione e imbarca 33 allievi marescialli del corso “Kratos” della scuola Sottufficiali di Taranto che, a bordo della nave, apprenderanno le scienze nautiche e Marinaresche acquisendo così una conoscenza diretta delle varie attività associate all’esercizio ...