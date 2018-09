Marco Giallini | ' Senza i partiti che politica è? Prima ci si confrontava'

Marco Giallini di Rocco Schiavone contro il #MeToo : “Ha avvelenato i rapporti tra uomo e donna” - è polemica sui social : È polemica su Marco Giallini e le sue parole di condanna al #MeToo. Il movimento, nato dopo lo scandalo Harvey Weinstein per denunciare i casi di abusi e molestie sessuali, è stato preso di mira dall'attore televisivo di Rocco Schiavone (la seconda stagione va in onda a ottobre) che ha dichiarato come abbia lacerato i rapporti tra uomini e donne. Intervistato da La Verità, Marco Giallini ha commentato le vicende legate al #MeToo, spiegando: ...

Marco Giallini critica il #Metoo : "Ora se scherzi con una donna euro " : 'Se è vero come è vero che ci sono degli uomini laidi, ci sono pure alcune donne che si sono fatte pochi scrupoli pur di arrivare. Perché se non vuoi, basta dirlo. E se uno insiste, lo metti in riga ...

Marco Giallini / "Dopo il #Metoo se fai una battuta ad una donna vieni accusato di molestie" : MARCO GIALLINI, volto del commissario Rocco Schiavone, tra successi, ironia e una frecciatina al movimento #Metoo. La sua intervista a La Verità.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:11:00 GMT)

Marco Giallini critica il #Metoo : "Ora se scherzi con una donna…" : 'Se è vero come è vero che ci sono degli uomini laidi, ci sono pure alcune donne che si sono fatte pochi scrupoli pur di arrivare. Perché se non vuoi, basta dirlo. E se uno insiste, lo metti in riga ...

Rocco Schiavone/ Anticipazioni 19 settembre : il grande "segreto" di Marco Giallini (finale di stagione) : Marco Giallini torna a vestire i panni di Rocco Schiavone, protagonista della fiction, per l'ultima replica della prima stagione. Cosa succederà in "Pulizie di primavera"?(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:50:00 GMT)

Loro chi?/ Su Canale 5 il film con Marco Giallini (oggi - 3 settembre 2018) : Loro chi?, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 3 settembre 2018. Nel cast: Edoardo Leo, Marco Giallini, alla regia Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:18:00 GMT)

Rocco Schiavone/ Anticipazioni 22 Agosto 2018 : Marco Giallini risolve casi tra le piste da sci (Replica) : Questa sera torna Rocco Schiavone su Rai Due. Prima dell'arrivo della seconda stagione andrà in replica la prima stagione della fiction. Le Anticipazioni prima punta 22 Agosto 2018(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 07:46:00 GMT)