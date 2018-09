Marco Carta a Domenica Live | Ho capito che stavo male quando mi sono reso conto che

Marco Carta a Domenica Live : “Sono stato operato di diverticolite” : Domenica Live: Marco Carta torna a parlare dell’intervento chirurgico Marco Carta è stato ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso Domenica 30 settembre. Il cantante sardo, reduce da un concerto in Calabria che ha tenuto ieri sera e da un Tour che ha toccato varie parti dell’Italia tutta l’estate, ha raccontato alla D’Urso l’operazione allo stomaco a cui si è sottoposto. A giugno scorso Carta è stato ...

Marco Carta a Domenica Live : «Operato d'urgenza - vi racconto cosa è successo» : ROMA - 'Dovevo andare a cantare ad Assisi, all'improvviso sono stato malissimo in treno. Hanno chiamato un dottore, hanno fermato il treno, c'era l'ambulanza ad aspettarmi. Mi hanno tenuto un paio di ...

Marco Carta/ La verità sull'operazione d'urgenza "non era un'ulcera - ero gravissimo" (Domenica Live) : Marco Carta sarà ospite della puntata di Domenica live in onda questo pomeriggio su Canale 5. Con l'arrivo dell'autunno il cantante ha cambiato decisamente look(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 16:18:00 GMT)

Domenica Live – Puntata del 30 settembre 2018 – Torna la sorellastra di Meghan Markle - Lory Del Santo - Marco Carta e la donna barbuta tra gli ospiti. : RiTorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque ritroverà dalle 17:30 […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 30 settembre 2018 ...

Domenica Live – Puntata del 30 settembre 2018 – Torna la sorellastra di Meghan Markle - Marco Carta e la donna barbuta tra gli ospiti. : RiTorna anche questa settimana Domenica Live. La nuova stagione è sempre guidata da Barbara D’Urso come testimoniano anche gli spot in cui veste i panni di hostess di volo. Si tratta del settimo anno consecutivo per la conduttrice che la vede protagonista quest’anno di un nuovo scontro: a Domenica In dopo Cristina Parodi (che comunque ritroverà dalle 17:30 […] L'articolo Domenica Live – Puntata del 30 settembre 2018 ...

Marco CARTA/ Per il cantante nuovo look con l’arrivo dell’autunno (Domenica live) : MARCO CARTA sarà ospite della puntata di Domenica live in onda questo pomeriggio su Canale 5. Con l'arrivo dell'autunno il cantante ha cambiato decisamente look(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 08:42:00 GMT)

Roberta Bonanno : "Mi aveva bruciato arrivare seconda ad Amici dietro Marco Carta" : Venerdì scorso la sua imitazione di Aretha Franklin a Tale e Quale Show ha stregato tutti: stiamo parlanto di Roberta Bonanno, seconda classificata nell'edizione di Amici vinta da Marco Carta, che intervistata da Vanity Fair ha ammesso che un po' le sia bruciato quel piazzamento nel talent show: In tutta onestà, sì. Quando partecipi a un programma così importante e arrivi seconda all’inizio rimani con l’amaro in bocca, è normale. La mia ...

FOTO | Marco Carta lo ha fatto ancora : il nuovo look spiazza i fan : Il cantante sardo ha postato sui social la FOTO del suo nuovo hair look: taglio corto, biondo platino. I fan si dividono...

Relazione finita tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna : Relazione finita tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna. La ragazza spiega il perché a Uomini e Donne Magazine. Le differenze tra loro erano ormai incolmabili. 'Io e Marco -spiega la Sorgè - abbiamo ...

Andrea Damante e Marco Cartasegna pescati insieme : vita da single : Andrea Damante insieme a Marco Cartasegna dopo la fine delle loro love-story: vita da single tra ex tronisti di Uomini e Donne Andrea Damante e Marco Cartasegna hanno in comune molte cose, anche se non si direbbe. Il primo dettaglio che li accomuna è proprio quello di essersi seduti entrambi sul trono di Uomini e […] L'articolo Andrea Damante e Marco Cartasegna pescati insieme: vita da single proviene da Gossip e Tv.

Soleil Sorgè : "Marco Cartasegna? Lasciati per differenze caratteriali. Rimasti in contatto" : Soleil Sorgè, nelle scorse ore, ha rilasciato un'intervista ad 'Uomini e Donne Magazine', per chiarire, una volta per tutte, i motivi della rottura con l'ormai ex fidanzato Marco Cartasegna: Le differenze caratteriali sono state il motivo principale della nostra rottura. differenze non recuperabili nemmeno col tempo, nemmeno separandoci. Io e Marco abbiamo avuto una relazione meravigliosa, ci siamo dati l’uno all’altra parecchio , senza ...

Uomini e donne - è finita tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna : Hanno lottato tanto per aversi, ma alla fine si sono persi. La storia d’amore più chiacchierata dell’autunno 2017, quella tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna è arrivata al capolinea. Lo annuncia lei a Uomini e donne magazine nel numero in edicola venerdì 7 settembre: “[…] Le abbiamo tentate, provate tutte […] Il nostro amore, la nostra storia si è rotta […]” spiega. I due si erano conosciuti a Uomini e donne, lei corteggiava Luca Onestini ...

Marco Cartasegna e Soleil hanno rotto : la reazione della Benincà : Federica Benincà dice la sua sulla fine del rapporto tra Soleil e Marco Cartasegna Ieri, come un fulmine a ciel sereno, Soleil Sorge ha annunciato sul instagram la fine della relazione con Marco Cartasegna. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne. Tuttavia la ragazza di origini americane, in quella circostanza, ha poi deciso di corteggiare esclusivamente Luca Onestini, il quale l’ha anche scelta. La loro relazione è durata comunque ...

Gossip - Uomini e donne : Soleil Sorge e Marco Cartasegna si lasciano - il commento di Federica Benincà : ‘Abbiamo deciso ufficialmente di mettere fino a questa relazione perché non eravamo più felici come lo siamo stati durante tutto il nostro rapporto’. Queste le parole usate da Soleil Sorge per annunciare la fine della storia d’amore con Marco Cartasegna. Un amore chiacchierato sin dall’inizio, sin da quando l’ex fidanzato di Soleil, Luca Onestini, si trovava nella casa del Grande Fratello Vip, un amore che, però, ...