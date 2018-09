Manovra | Tria media con i mercati | obiettivo è crescita dell' 1 | 6% nel 2019 e

Tria : «Ecco perché resto ministro. Manovra per la crescita - il debito scenderà» : In un’intervista al Sole 24 Ore in edicola oggi il ministro dell’Economia Giovanni Tria rompe il silenzio, illustra obiettivi di crescita e debito e spiega: «Non è una sfida alla Ue: il pareggio di bilancio resta un nostro obiettivo»...

Manovra - attesa Ue per quel che dirà Tria all'Eurogruppo lunedì : Bruxelles, 29 set., askanews, - La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che è stata varata del Consiglio dei ministri di giovedì scorso e riassume il programma del governo italiano per la Manovra di bilancio, non sarà ancora sul tavolo dell'Eurogruppo ...

Manovra - attesa Ue per quel che dirà Tria all'Eurogruppo lunedì : ... ma a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne parlerà comunque, a margine dei lavori, e soprattutto sarà quella la prima occasione per il ministro italiano dell'Economia, Giovanni Tria, di parlarne ...

Manovra - Boccia 'Confindustria crede nella Lega'. Calenda 'Vergognoso'. La replica 'Non sa organizzare cene' : Un botta e risposta al veleno che infiamma ulteriormente la polemica politica sulla Manovra, nel giorno in cui il capo dello Stato richiama al rispetto dei conti . Protagonisti del battibecco sono da un lato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dall'altro ...

Def - Di Maio : 'Tria resti - ma al Mef ho trovato trabocchetti' - Berlusconi : 'La Manovra impoverisce tutti' : Il ministro ha dunque definito "sciocchezze" le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del governo di uscire dall'Ue. "Il nostro obiettivo è portare avanti questa Manovra del popolo nell'...

Manovra - volano stracci tra Boccia e Calenda : "Confindustria crede nella Lega" - "Endorsement vergognoso" : L'ex ministro commenta così le parole del presidente dell'Associazione degli industriali che ha detto che le imprese credono "fortemente nella Lega"

Manovra - Di Maio : Tria deve restare - ma basta trabocchetti. Le risorse? Ora arriva il team «Mani di forbice» : Il vice premier: «Non daremo un euro a chi sta sul divano». E sulle pensioni: «Per quota 41 nel 2019 risolveremo anche questo problema»

Manovra - Di Maio : «Tria deve restare - ma dai funzionari dell'Economia troppi trabocchetti» : Se Mattarella abbia chiesto al ministro dell'Economia Tria di rimanere «io questo non lo so. So che noi pure difendiamo Tria, deve restare al Mef. Si è descritta una situazione che non è vera». Così il vicepremier Luigi Di Maio, ospite a Skytg24,...

[Il retroscena] Le dimissioni di Tria sono ancora sul tavolo. Bruciati 22 miliardi. La minaccia di Di Maio ha cambiato la Manovra : La sincerità del viceministro Il più sincero, in una giornata in cui la Lega non può trionfare al di là delle parole di Salvini, è stato il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, quota Lega. "...

Manovra - Tria tentato dallo strappo : ipotesi dimissioni dopo l'ok al Def : Il giorno dopo il 'ce l'abbiamo fatta' lanciato da Luigi Di Maio sul balcone di Palazzo Chigi è un giorno di lunghi silenzi e ripetute rassicurazioni. I primi arrivano dal grande 'sconfitto' della ...

Manovra - Tria festeggia i 70 anni al lavoro. Mef all'opera sulla nota al Def : Il day after del ministero dell'Economia è caratterizzato da una frenetica attività che ruota intorno a quel 2,4%

Manovra - Conte : "Dimissioni Tria? Appreso da media - l'ho chiamato e nega" : "Ho letto e Appreso dai giornali che Tria avrebbe offerto le sue dimissioni, così mi sono incuriosito e stamattina l'ho chiamato, ci siamo sentiti più volte e ha negato". Lo dice il premier, Giuseppe ...

Conte : "spread calerà comunicando i dettagli della Manovra. Nessun problema con Tria" : Questa manovra finanziaria non è stata fatta per rispettare le promesse elettorali ma per ridare dignità ai cittadini e per rilanciare il paese. Si possono riassumere così le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che all’uscita, poco dopo le 15, da Palazzo Chigi ha dialogato con la stampa. Incalzato dai giornalisti Conte ha spiegato che lo stesso reddito di cittadinanza, per molti misura prettamente assistenzialistica, oltre a ...