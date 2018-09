Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi nei prossimi 15 anni

Tria : «Ecco perché resto ministro. Manovra per la crescita - il debito scenderà» : In un’intervista al Sole 24 Ore in edicola oggi il ministro dell’Economia Giovanni Tria rompe il silenzio, illustra obiettivi di crescita e debito e spiega: «Non è una sfida alla Ue: il pareggio di bilancio resta un nostro obiettivo»...

Manovra - attesa Ue per quel che dirà Tria all'Eurogruppo lunedì : Bruxelles, 29 set., askanews, - La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, che è stata varata del Consiglio dei ministri di giovedì scorso e riassume il programma del governo italiano per la Manovra di bilancio, non sarà ancora sul tavolo dell'Eurogruppo ...

Manovra - attesa Ue per quel che dirà Tria all'Eurogruppo lunedì : ... ma a Bruxelles viene dato per sicuro che se ne parlerà comunque, a margine dei lavori, e soprattutto sarà quella la prima occasione per il ministro italiano dell'Economia, Giovanni Tria, di parlarne ...

Manovra - Boccia 'Confindustria crede nella Lega'. Calenda 'Vergognoso'. La replica 'Non sa organizzare cene' : Un botta e risposta al veleno che infiamma ulteriormente la polemica politica sulla Manovra, nel giorno in cui il capo dello Stato richiama al rispetto dei conti . Protagonisti del battibecco sono da un lato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dall'altro ...

Def - Di Maio : 'Tria resti - ma al Mef ho trovato trabocchetti' - Berlusconi : 'La Manovra impoverisce tutti' : Il ministro ha dunque definito "sciocchezze" le affermazioni di alcuni commentatori sulla volontà del governo di uscire dall'Ue. "Il nostro obiettivo è portare avanti questa Manovra del popolo nell'...

Manovra - volano stracci tra Boccia e Calenda : "Confindustria crede nella Lega" - "Endorsement vergognoso" : L'ex ministro commenta così le parole del presidente dell'Associazione degli industriali che ha detto che le imprese credono "fortemente nella Lega"

Manovra - Di Maio : «Tria deve restare - ma dai funzionari dell’Economia troppi trabocchetti» : Il vice premier e lo scontro sul deficit: «Il ministro resti. Questa Manovra non la paga il popolo, ma paga il popolo: non daremo un euro a chi sta sul divano»

[Il retroscena] Le dimissioni di Tria sono ancora sul tavolo. Bruciati 22 miliardi. La minaccia di Di Maio ha cambiato la Manovra : La sincerità del viceministro Il più sincero, in una giornata in cui la Lega non può trionfare al di là delle parole di Salvini, è stato il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia, quota Lega. "...

Manovra - Tria tentato dallo strappo : ipotesi dimissioni dopo l'ok al Def : Il giorno dopo il 'ce l'abbiamo fatta' lanciato da Luigi Di Maio sul balcone di Palazzo Chigi è un giorno di lunghi silenzi e ripetute rassicurazioni. I primi arrivano dal grande 'sconfitto' della ...

Manovra - Tria festeggia i 70 anni al lavoro. Mef all'opera sulla nota al Def : Il day after del ministero dell'Economia è caratterizzato da una frenetica attività che ruota intorno a quel 2,4%

Manovra - Conte : "Dimissioni Tria? Appreso da media - l'ho chiamato e nega" : "Ho letto e Appreso dai giornali che Tria avrebbe offerto le sue dimissioni, così mi sono incuriosito e stamattina l'ho chiamato, ci siamo sentiti più volte e ha negato". Lo dice il premier, Giuseppe ...