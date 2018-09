Manovra | Salvini | Andremo fino in fondo Di Maio | Da Pd e FI terrorismo

Salvini : "Manovra? Andiamo fino in fondo" : 'Noi ascoltiamo tutti però il Parlamento è sovrano, c'è un governo che rappresenta la maggioranza assoluta degli italiani, siamo convinti della bontà delle nostre scelte e Andiamo fino in fondo '. Lo ...

Salvini : "Manovra - andiamo fino in fondo" : E alla domanda se il ministro dell'Economia, Tria, resterà nel governo dopo le tensioni:"Certo"."Siamo vittime di pregiudizi", ma "abbiamo disegnato un'Italia che cresce",assicura.

Manovra - Salvini : "Correzioni? Andremo fino in fondo" : Il ministro dell'Interno poi assicura - incalzato dai cronisti - che il ministro dell'economia, Tria resta nel governo. Poi - sempre parlando della Manovra - ha aggiunto: "Dopo le chiacchiere della ...

Salvini : "Correggere la Manovra? Si va fino in fondo". Di Maio : "Da Pd e Forza Italia terrorismo mediatico" : Tria e l'asse con Mattarella Il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiega che gli obiettivi sono la crescita dell'1,6% nel 2019 e la riduzione del debito di un punto l'anno, non quindi 'una discesa ...

Salvini : "Manovra - andiamo fino in fondo" : 16.00 "Il presidente Mattarella, gli analisti finanziari e i burocrati di Bruxelles stiano tranquilli, io voglio lasciare ai miei figli un'Italia migliore, non un'Italia indebitata". Così il ministro dell'Interno, Salvini, a margine della Festa della polizia ad Ostia. Una correzione alla Manovra?"Siamo convinti delle nostre scelte, andremo fino in fondo". E alla domanda se il ministro dell'Economia, Tria, resterà nel governo dopo le ...

Salvini : “Correggere la Manovra? Si va fino in fondo”. Di Maio : “Da Pd e Forza Italia terrorismo mediatico” : All’indomani del richiamo di Mattarella sui conti pubblici da tenere in ordine, la manovra tiene banco anche oggi nel dibattito politico, con gli interventi sui livelli di deficit e di crescita e sulle prospettive del Paese. Se il Colle richiama le parole dalla Costituzione, Giuseppe Conte ribadisce che a decidere sulla manovra economica è il gover...

Manovra - Salvini : "Mattarella e Ue stiano tranquilli : tengo ai miei figli" : LaPresse, "Lo ripeto al presidente Mattarella, agli analisti finanziari e ai burocrati di Bruxelles: stiano tranquilli perché voglio lasciare ai miei figli un'Italia migliore, non un'Italia indebitata"...

Manovra : Salvini - andiamo fino in fondo : ANSA, - ROMA, 30 SET - "Una correzione alla Manovra? Noi ascoltiamo tutti ma il Parlamento è sovrano. C'è un governo che rappresenta la maggioranza degli italiani e noi siamo convinti delle nostre ...

Manovra - Di Maio : governo unito. Stretta di mano Salvini-Mattarella - : Il leader del M5s sull'esecutivo dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def : "Destinato a durare". Il vicepremier leghista al capo dello Stato: "Può stare tranquillo, puntiamo alla ...

Manovra - Salvini : "Correzioni? Andiamo fino in fondo. Tria resta" : A chi gli chiedeva se il ministro dell'Economia Giovanni Tria resterà nel Governo. ha risposto senza esitazioni: 'Certo'. Salvini ha commentato anche l'endorsement del presidente di ConfindusTria, ...

Pd manifestazione contro Governo e Manovra/ Ultime notizie piazza del Popolo Roma - Salvini : "Quattro gatti" : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Manovra - Salvini : “Me ne frego di Bruxelles. Mattarella? Stia tranquillo - lo facciamo per gli italiani” : “Abbiamo fatto una Manovra che investe soldi per chi di soldi non ne vede da molti anni: giovani, pensionati, le pensioni di invalidità. E se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo alla Giornata mondiale del sordo a Roma. E al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in giornata aveva invitato al rispetto della ...

Manovra E POLITICA/ La trappola pronta per Salvini e Di Maio : Il Governo Lega-M5s ha deciso di portare il deficit per il 2019 al 2,4% del Pil. Colpa anche di chi non ha saputo ascoltare le richieste del popolo.

MATTARELLA - "SERVE EQUILIBRIO DI BILANCIO"/ Salvini - "Manovra per gli italiani : lo capiscano al Colle" : Manovra, MATTARELLA “La costituzione impone EQUILIBRIO di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:10:00 GMT)