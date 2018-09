Manovra | Salvini | andiamo fino in fondo

Manovra - Di Maio : governo unito. Stretta di mano Salvini-Mattarella - : Il leader del M5s sull'esecutivo dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def : "Destinato a durare". Il vicepremier leghista al capo dello Stato: "Può stare tranquillo, puntiamo alla ...

Manovra - Salvini : "Correzioni? Andiamo fino in fondo. Tria resta" : A chi gli chiedeva se il ministro dell'Economia Giovanni Tria resterà nel Governo. ha risposto senza esitazioni: 'Certo'. Salvini ha commentato anche l'endorsement del presidente di ConfindusTria, ...

Pd manifestazione contro Governo e Manovra/ Ultime notizie piazza del Popolo Roma - Salvini : "Quattro gatti" : Pd in piazza del Popolo contro Governo e manovra. Ultime notizie Roma, presenti tutti i big del partita: incognita partecipazione, motto "contro #ladrifuturo"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Manovra - Salvini : “Me ne frego di Bruxelles. Mattarella? Stia tranquillo - lo facciamo per gli italiani” : “Abbiamo fatto una Manovra che investe soldi per chi di soldi non ne vede da molti anni: giovani, pensionati, le pensioni di invalidità. E se a Bruxelles mi dicono che non lo posso fare me ne frego e lo faccio lo stesso”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo alla Giornata mondiale del sordo a Roma. E al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che in giornata aveva invitato al rispetto della ...

Manovra E POLITICA/ La trappola pronta per Salvini e Di Maio : Il Governo Lega-M5s ha deciso di portare il deficit per il 2019 al 2,4% del Pil. Colpa anche di chi non ha saputo ascoltare le richieste del popolo.

MATTARELLA - "SERVE EQUILIBRIO DI BILANCIO"/ Salvini - "Manovra per gli italiani : lo capiscano al Colle" : Manovra, MATTARELLA “La costituzione impone EQUILIBRIO di bilancio”. Ultime notizie, il monito del presidente della repubblica dopo la nota di aggiornamento del Def(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:10:00 GMT)

Salvini a Latina : 'Manovra per gli italiani - il Colle capisca'. La folla lo fischia : Il vicepremier Salvini non ha gradito il richiamo del Colle sulla manovra. 'Stiamo smettendo di governare il Paese da servi come ha fatto per anni la sinistra. La manovra economica stavolta la ...

Manovra - monito di Mattarella : 'indispensabile solidità dei conti'. Salvini : 'tranquillo - si cambia rotta' : Il vicepremier Di Maio difende il Def: arriva il team 'mani di forbici', è il più grande piano di investimenti della storia italiana - Poco meno di 48 ore dopo il varo della prima Manovra del governo ...

Manovra - Salvini ora frena il Colle e l'Ue : "Di Bruxelles me ne frego" : La Manovra continua ad agitare le acque del governo e non solo quelle. Di fatto dal Colle è arrivato un monito chiaro da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha sostanzialemente "bocciato" la nota di aggiornamento del Def varata dall'esecutivo gialloverde. Il Capo dello Stato non ha usato giri di parole e ha citato la Costituzione: "La Costituzione rappresenta la base e la garanzia della nostra libertà, della nostra ...