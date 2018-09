Manovra | il piano di Savona | Debito giù grazie al Pil che crescerà del 3%

Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni

Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi nei prossimi 15 anni

Manovra - Di Maio : “Investimenti per 15 miliardi - più grande piano della storia italiana. Demonizzati - conti non saltano” : La “Manovra del popolo”, come l’hanno ribattezzata, sarà il “più grande piano di investimenti della storia italiana”. Quindici miliardi tra infrastrutture, digitale e ristrutturazione degli edifici della pubblica amministrazione. Un rischio per i conti pubblici con l’aumento del rapporto deficit/pil al 2,4% per tre anni, con l’immediato aumento dello spread e il calo della Borsa? Secondo Luigi Di Maio, ...

Ecco la "Manovra del popolo" : governo fissa il deficit a 2.4%. Conte : "Grande piano di investimenti" : Scongiurato lo scenario peggiore e cioé innalzamento del deficit e dimissioni del ministro dell'Economia. Poi si aprirà il confronto con la Commissione europea. La decisione del governo di alzare il ...

Manovra - piano anti-sprechi e riduzione dei ticket sanitari : Il dossier è stato messo nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte proprio nel giorno del super vertice sui conti convocato ieri a Palazzo Chigi con il ministro dell'Economia, Giuseppe Tria, i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi di Maio, e il ministro delle Politiche comunitarie Paolo Savona. Sul tavolo della Manovra, in attesa di trovare una quadra su tutti ...

Cernobbio - Conte rassicura gli imprenditori : “Manovra con misure graduali - nessun piano anti-euro” : “E’ stato detto che volevamo uscire dall’Europa e dall’euro. Vi svelo un aneddoto: dal primo incarico ho incontrato in via riservata il ministro Savona, volevo conoscerlo. Siamo stati un paio d’ore una sera tardi a confrontarci. Vi posso assicurare che non abbiamo mai valutato l’uscita dall’Euro e il distacco dall’Europa”. Lo ha svelato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla platea del Forum Ambrosetti a ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 sì - Quota 41 'sfuma' : il piano della Manovra Lega-M5s (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, Governo: Quota 100 subito, sfuma Quota 41. Il piano della Manovra Lega-M5s, le critiche alla legge Fornero e le novità sulle Pensioni d'oro. Sulla scia della polemica sorta nei giorni scorsi tra Salvini e Fornero proprio nel merito della Quota 100, ovvero il piano più concreto di Riforma delle Pensioni per il Governo gialloverde, è interessante quanto è emerso sempre ieri sulle altre possibili misure da aggiungere ...

Una Manovra da 35 miliardi. Il governo mette a punto il piano di battaglia per la legge di stabilità : La war room di Palazzo Chigi ha messo a punto il piano di battaglia in vista della legge di stabilità. Un piano che prevede una manovra i cui costi si aggirano intorno ai trentacinque miliardi. E che contiene, da subito, un pezzo di reddito di cittadinanza, la quota 100 sulle pensioni e i primi mattoni della flat tax.Insieme a Giuseppe Conte si sono riuniti il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello degli Affari europei Paolo Savona ...

Manovra/ Il piano segreto della Lega per finanziare la flat tax (e non solo) : Esistono ingenti somme in contanti non quantificabili con certezza contenuti in cassette di sicurezza all'estero. Ecco come sfruttarle con una "voluntary disclosure".

La Manovra? Flat tax - reddito minimo e grandi opere : piano per investimenti pubblici da 50 miliardi : Lo scopo del ministro dell'Economia è sbloccarne quanti più possibile nel più breve tempo possibile. La Lega Nord appoggia totalmente la linea di Tria sugli investimenti pubblici, mentre il Movimento ...

Di Maio : in Manovra reddito - flat tax e Fornero rispettando vincoli - Caso Ilva - 'pronto un piano B' : Con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, poi, "c'è perfetta sintonia", ha sottolineato il vicepremier. "Pareggio bilancio in Costituzione va superato" - Di Maio ha affermato poi che l'Italia sia ...