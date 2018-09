Manovra | il Pd scende in piazza contro il governo | “Loro ingiustizie caricate sulle

Tria : «Ecco perché resto ministro. Manovra per la crescita - il debito scenderà» : In un’intervista al Sole 24 Ore in edicola oggi il ministro dell’Economia Giovanni Tria rompe il silenzio, illustra obiettivi di crescita e debito e spiega: «Non è una sfida alla Ue: il pareggio di bilancio resta un nostro obiettivo»...

Manovra - Di Maio : “Pd scende in piazza? Via per l’estinzione. Ora ‘team mani di forbici’ per tagliare spese inutili” : Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa a margine del Global Forum sulla democrazia diretta, attacca il Pd che domani scenderà in piazza a Roma contro il governo giallo-verde. “manifesteranno contro la prima Manovra che introduce il reddito di cittadinanza, supera la Fornero e abbassa le tasse alle partite Iva. Non mi pare una grande furbata a meno che non ci si voglia estinguere”. “Piena interlocuzione con i mercati e ...

Def - Conte : “Spread in salita? Non fa piacere - ma quando i mercati conosceranno la Manovra scenderà” : “Che lo spread oggi sia salito non fa piacere al presidente del Consiglio ma dobbiamo tenere conto che abbiamo finito ieri sera e non c’è stato neanche il tempo di una conferenza stampa per illustrare le linee essenziali e i dettagli: sono molto confidente che quando i mercati e gli interlocutori potranno conoscere nei dettagli la nostra manovra lo spread sarà coerente con i fondamentali della nostra economia”. A dirlo, il ...

Manovra - la viceministra Castelli : “Tria delegittimato? No - lavoro comune”. E sullo spread : “Aumento fisiologico - poi scenderà” : Il duro scontro tra l’asse Di Maio-Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria sul Documento di economia e finanza (Def) è terminato con la decisione di far salire il deficit nel 2019 al 2,4% del Pil. Una forzatura, quella portata avanti dai due vicepremier, rispetto alla quale il titolare del dicastero di Viale XX Settembre aveva cercato per giorni di fare argine, prima fissando il tetto a quota 1,6%, poi tentando di restare ...

Manovra - Di Maio : "Sì a un po' di deficit per far scendere il debito tra uno o due anni" : Secondo Di Maio si deve attingere 'a un po' di deficit per poi far rientrare il debito l'anno dopo o tra due anni, tenendo i conti in ordine senza voler fare alcuna Manovra distruttiva dell'economia'.

Manovra - Di Maio : legge bilancio non serve a far scendere debito : Roma, 18 set., askanews, - 'Io sono il primo ad aver detto che faremo scendere il debito pubblico e lo si farà. Ma una legge di bilancio non si fa per far scendere il debito ma per mantenere le ...

Manovra - Di Maio : legge bilancio non serve a far scendere debito : Roma, 18 set. , askanews, - "Io sono il primo ad aver detto che faremo scendere il debito pubblico e lo si farà. Ma una legge di bilancio non si fa per far scendere il debito ma per mantenere le ...

Manovra - Tria : deficit-PIL non oltre l'1 - 6%. E lo Spread scende : Continua la discussione sul deficit-PIL sulla legge di bilancio 2019. In vista della Manovra, il Ministro dell'economia Giovanni Tria ribadisce che non sarebbe disposto a far salire il deficit-PIL

Manovra - Tria : deficit-PIL non oltre l'1 - 6%. E lo Spread scende : Quando nei prossimi giorni si dovranno scrivere le grandi linee di programma nella nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza , DEF ," da approvare entro dieci giorni " il deficit per ...

Salvini e Di Maio abbassano i toni - lo spread scende e Tria ha più margini per la Manovra : ROMA Come d'incanto i proclami Lega e M5S contro l'Europa e il patto di stabilità sembrano svanire, I toni usati nelle ultime ora dai vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono molto più ...

Spread Btp-Bund supera quota 290 punti - poi scende. Salvini : 'La Manovra rispetterà le regole' : ... al fine di ridurre il deficit di bilancio, stabilizzare l'economia e mettere un freno alla caduta libera del peso. A Milano bene le banche Prima seduta di settimana in leggero rialzo per Piazza ...

Il governo sulla Manovra : «Sarà rispettosa di tutte le regole». E lo spread scende : Il vicepremier spazza i dubbi sulla manovra del prossimo autunno: a destare allarme l’annuncio di voler portare il deficit fin quasi alla soglia del 3% in rapporto al Pil, fissata dalle regole europee

Manovra - Salvini promette : «Sarà rispettosa di tutte le regole». E lo spread scende : Il vicepremier spazza i dubbi sulla Manovra del prossimo autunno: a destare allarme l’annuncio di voler portare il deficit fin quasi alla soglia del 3% in rapporto al Pil, fissata dalle regole europee

Lo spread Btp-Bund sopra i 290 punti poi scende. Salvini : “La Manovra rispetterà le regole” : Dopo essere salito fino a 290 punti,lo spread tra Btp e Bund è ora in calo e segna 284 punti base con un rendimento al 3,17%. Secondo alcuni analisti il calo segue le dichiarazioni del vicepremier Salvini sulla manovra che «sarà rispettosa di tutte le regole e che farà pagare meno tasse agli italiani»....