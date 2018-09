MANOVRA E POLITICA La trappola pronta per Salvini e Di Maio

Dai Perón alla MANOVRA del popolo : l'arte - politica - di affacciarsi al balcone : In politica la mistica dei gesti è tutto. Senza la scarpa battuta sul tavolo da Kruscev, il bacio tra Breznev e Honecker e i ragazzi seduti sul muro di Berlino, avremmo senza dubbio visto un altro ...

MANOVRA : spread a 250 dopo tensioni con Tria. Bce : pesa incertezza politica : Il differenziale ha preso il volo per il pressing sul ministro dell'Economia Giovanni Tria, affinché accetti uno sforamento del rapporto deficit/Pil sopra il 2%. La Bce: sullo spread pesa la ...

MANOVRA E POLITICA/ La strada per portare il deficit al 2% senza il veto dell'Ue : Il Governo dovrà presentare all'Ue la nota di aggiornamento del Def, che fissa importanti paletti in vista della Legge di bilancio, tra cui il livello di deficit sul Pil.

MANOVRA - Boccia : serve intervento organico di politica economica : Bologna, 24 set., askanews, - Il taglio di 9 punti dell'Ires, che per le grandi imprese scenderebbe al 15% sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e assunzioni stabili, non è l'...

MANOVRA - Boccia : serve intervento organico di politica economica : Lo ha spiegato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, conversando con i cronisti a margine del Cersaie di Bologna."Occorre un intervento organico di politica economica - ha detto Boccia -. ...

Savona e Tria : 'ultima parola spetterà a politica - non tecnici'. Di Maio : risorse MANOVRA? 'Faremo deficit' : Nelle ultime ore, diversi sono stati i chiarimenti a tal proposito, arrivati da più parti, ministero dell'Economia incluso. In particolare, dopo la vicenda di Casalino, sono state fonti dello stesso ...

MANOVRA E POLITICA/ Gli errori che portano M5s alla sconfitta : Più ci si avvicina alla Legge di bilancio, più emerge con chiarezza che senza una vera alleanza il Governo non può reggere. A farne le spese sarà M5s.

MANOVRA E POLITICA/ La mossa di Salvini per salvare Tria e scaricare M5s : Manca poco alla presentazione della nota di aggiornamento del Def. La Lega sembra aver deciso di difendere Tria, conquistando consenso in altro modo.

MANOVRA - Lega : Tria ha preso atto volontà politica riforme : Roma, 21 set., askanews, - Il vertice di maggioranza che si è svolto a palazzo Chigi è stata 'una riunione molto positiva e il ministro Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni'. …

MANOVRA E POLITICA/ Mattarella - spread e Ue : gli scudi di Tria contro Di Maio : Di Maio ha attaccato Tria, chiedendo che trovi le risorse per gli interventi da inserire nella Legge di bilancio, anche facendo più deficit.

MANOVRA E POLITICA/ Il trionfo dell'Europa su Lega e M5s : Si avvicina la messa a punto della Legge di bilancio. Con un deficit all'1,6% del Pil, la vittoria dell'Ue su Lega e M5s sarebbe totale.

RIFORMA PENSIONI 2018/ Tria - "sarà nella MANOVRA" : ministro - "discussione più politica che tecnica" : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sulla Manovra: Forum Ambrosetti, Anedda (CNPADC) "mi auguro che la Quota 100 si limiti solo al settore pubblico". Novità sui temi previdenziali

MANOVRA E POLITICA/ Cottarelli : anche un deficit al 2% ci fa rischiare un altro 2011 : Prosegue il lavoro del Governo sulla Legge di bilancio. Ne abbiamo parlato con CARLO Cottarelli, che oggi sarà ospite del Meeting di Rimini.

Aquarius - Gibilterra vuole ritirare la bandiera. Sos Mediterranèe : ”MANOVRA POLITICA per fare guerra alle ong” : Gibilterra annuncia la sua intenzione di togliere la bandiera ad Aquarius, la nave operata da SOS Mediterranèe in collaborazione con Medici senza Frontiere impegnata dal 2016 in attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale e ora arenata tra Malta e Linosa in attesa che “le autorità marittime competenti” le assegnino un porto “sicuro” di sbarco per le 141 persone salvate venerdì scorso davanti alle coste della Libia. “È una manovra ...