Manovra | Di Maio | «Lo spread? Colpa del Pd | di Fi e dei media»

Manovra - Di Maio : 'Mercati tifano per Paese che va bene' | : Il leader del M5s dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def: "Da Pd e Fi terrorismo con i media". E spiega, rivolto ai dem: "Benefici della legge di bilancio anche a chi protesta". ...

Di Maio : 'Sulla Manovra non accettiamo lezioni dal Pd e giornali di partito. Ccà nisciun è fesso!' : Economisti del calibro di Giovanni Dosi hanno detto che con la manovra del Popolo e il deficit al 2,4% l'economia reale crescerà'.

Manovra - Renzi : "Di Maio? Non ha problemi con l'italiano ma con l'algebra" : "Questa Manovra economica abolisce la matematica, non la povertà". Così Matteo Renzi a margine della manifestazione dem in Piazza del Popolo a Roma. "Di Maio non ha fatto i conti. Noi pensavamo che il ...

Manovra - Salvini : "Andremo fino in fondo". Di Maio : "Da Pd e FI terrorismo mediatico" : Il ministro Tria: "Debito giù di un punto all'anno". Stretta di mano tra il ministro dell'Interno e Mattarella alla festa della Polizia a Ostia. Savona: "Il governo punta a una crescita del 3% nel ...

Salvini : “Correggere la Manovra? Si va fino in fondo”. Di Maio : “Da Pd e Forza Italia terrorismo mediatico” : All’indomani del richiamo di Mattarella sui conti pubblici da tenere in ordine, la manovra tiene banco anche oggi nel dibattito politico, con gli interventi sui livelli di deficit e di crescita e sulle prospettive del Paese. Se il Colle richiama le parole dalla Costituzione, Giuseppe Conte ribadisce che a decidere sulla manovra economica è il gover...

Manovra - Di Maio : governo unito. Stretta di mano Salvini-Mattarella - : Il leader del M5s sull'esecutivo dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def : "Destinato a durare". Il vicepremier leghista al capo dello Stato: "Può stare tranquillo, puntiamo alla ...

Renzi duro : 'Di Maio incompetente : da lunedì aumentano luce e gas - Manovra è testacoda' : Matteo Renzi non entra nel filone di Pd che in qualche modo ha avuto qualche parola d'apprezzamento per la manovra del Governo. Tra questi, ad esempio, c'è il Governatore della Puglia Michele Emiliano, ma non c'è lui. [VIDEO] L'ex Sindaco di Firenze, come spesso gli accade, attacca duramente l'operato dell'esecutivo targato Lega-Movimento Cinque Stelle e non disdegna di usare parole dure nei confronti del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Un ...