Manovra | Conte | no a vertenze con la Ue | pronti al dialogo

Giuseppe Conte : “Niente scontri con la Ue - questa Manovra ridà dignità agli italiani” : Il Presidente del Consiglio difende la manovra e nega che vi siano stati scontri interni all'esecutivo: "Abbiamo sempre chiesto al ministro Tria di presentare varie alternative e di tener conto di molteplici variabili. Quella che è prevalsa alla fine, all’esito di attente meditazioni, è una manovra frutto di un lavoro collettivo e pienamente condiviso. Lo dimostra il fatto che siamo giunti alla deliberazione finale senza litigi o ...

Manovra - Giuseppe Conte : "L’obiettivo è far scendere il debito grazie alla crescita" : A meno di 24 ore dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, e dopo le repliche di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto per tranquillizzare Sergio Mattarella e i cittadini che hanno più di qualche dubbio sulla Manovra finanziaria.Conte, nel corso di un'intervista al Corriere Della Sera, ha spiegato di non aver visto nulla di male nell'esultanza del Movimento 5 Stelle - ...

Manovra - Conte : 'Carta dà principi - il governo decide la linea'. Tria : 'Nessuna sfida all'Ue' : 'Sono molto confidente che quando i mercati, i nostri interlocutori conosceranno nei dettagli la Manovra, lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamenti della nostra economia', ha aggiunto. ...

Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni

Manovra - Conte avvisa l'Europa : "Le decisioni sono del governo" : Il premier Giuseppe Conte mantiene la linea ferma del governo sulla Manovra. Il Def che annuncia una legge di Bilancio al 2,4 per cento del rapporto deficit-Pil di fatto ha agitato e non poco la acque sui mercati e a Bruxelles. Ma in un'intervista al Corriere, Conte mantiene il punto: "La mia opinione è che i principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, a prescindere dal fatto che siano scritti nella Costituzione e ...

Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi nei prossimi 15 anni

Manovra - Conte : "Spread calerà comunicando i dettagli" : Questa Manovra finanziaria non è stata fatta per rispettare le promesse elettorali ma per ridare dignità ai cittadini e per rilanciare il paese. Si possono riassumere così le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che all’uscita, poco dopo le 15, da Palazzo Chigi ha dialogato con la stampa. Incalzato dai giornalisti Conte ha spiegato che lo stesso reddito di cittadinanza, per molti misura prettamente assistenzialistica, oltre a ...

Giuseppe Conte - la tempesta dopo la Manovra : la clamorosa indiscrezione sulle dimissioni : Crisi scampata? No, forse solo rimandata. Nonostante le rassicurazioni incrociate, pare che i giorni di Giovanni Tria come ministro dell'Economia siano contati. Giovedì sera, pochi minuti dopo l'annuncio del Def con deficit al 2,4% , si sparge la voce delle sue dimissioni rientrate solo per effetto di una telefonata con il presidente ...

Il governo tira dritto - Conte : 'una Manovra che farà cresce il Pil'. Opposizioni sul piede di guerra : Durissime invece le reazioni delle 'Opposizioni: 'non è una manovra per il popolo ma contro il popolo' secondo Forza Italia. 'Ci saranno conseguenze devastanti entro un anno' sottolinea Matteo Renzi -

Il governo tira dritto - Conte : 'una Manovra che farà cresce il Pil'. Opposizioni sul piede di guerra : Durissime invece le reazioni delle 'Opposizioni: 'non è una manovra per il popolo ma contro il popolo' secondo Forza Italia. 'Ci saranno conseguenze devastanti entro un anno' sottolinea Matteo Renzi -

Manovra - Conte a Moscovici : 'Non vedo l'ora di andare a Bruxelles' : Il premier italiano Giuseppe Conte risponde a Pierre Moscovici: 'Non ho mai pensato di dover fare una Manovra sulla base di quello che si aspetta un Commissario europeo', ha detto il presidente del ...

Manovra - Conte : "Spread calerà comunicando i dettagli" : Questa Manovra finanziaria non è stata fatta per rispettare le promesse elettorali ma per ridare dignità ai cittadini e per rilanciare il paese. Si possono riassumere così le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che all’uscita, poco dopo le 15, da Palazzo Chigi ha dialogato con la stampa. Incalzato dai giornalisti Conte ha spiegato che lo stesso reddito di cittadinanza, per molti misura prettamente assistenzialistica, oltre a ...

Manovra - Conte : "Dimissioni Tria? Appreso da media - l'ho chiamato e nega" : "Ho letto e Appreso dai giornali che Tria avrebbe offerto le sue dimissioni, così mi sono incuriosito e stamattina l'ho chiamato, ci siamo sentiti più volte e ha negato". Lo dice il premier, Giuseppe ...

Conte : Manovra coraggiosa. Non guardo alle attese di commissari Ue : Secca la smentita sulle voci di dimissioni rientrate del ministro dell'Economia Tria, così come ci tiene a ribadire Conte che il presidente Mattarella non fa da contraltare al governo.