Manovra | Conte avvisa l' Europa | Le decisioni sono del governo

Manovra - Tria "media" con i mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi nei prossimi 15 anni

Manovra - Conte : "Spread calerà comunicando i dettagli" : Questa Manovra finanziaria non è stata fatta per rispettare le promesse elettorali ma per ridare dignità ai cittadini e per rilanciare il paese. Si possono riassumere così le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che all’uscita, poco dopo le 15, da Palazzo Chigi ha dialogato con la stampa. Incalzato dai giornalisti Conte ha spiegato che lo stesso reddito di cittadinanza, per molti misura prettamente assistenzialistica, oltre a ...

Giuseppe Conte - la tempesta dopo la Manovra : la clamorosa indiscrezione sulle dimissioni : Crisi scampata? No, forse solo rimandata. Nonostante le rassicurazioni incrociate, pare che i giorni di Giovanni Tria come ministro dell'Economia siano contati. Giovedì sera, pochi minuti dopo l'annuncio del Def con deficit al 2,4% , si sparge la voce delle sue dimissioni rientrate solo per effetto di una telefonata con il presidente ...

Il governo tira dritto - Conte : 'una Manovra che farà cresce il Pil'. Opposizioni sul piede di guerra : Durissime invece le reazioni delle 'Opposizioni: 'non è una manovra per il popolo ma contro il popolo' secondo Forza Italia. 'Ci saranno conseguenze devastanti entro un anno' sottolinea Matteo Renzi -

Manovra - Conte a Moscovici : 'Non vedo l'ora di andare a Bruxelles' : Il premier italiano Giuseppe Conte risponde a Pierre Moscovici: 'Non ho mai pensato di dover fare una Manovra sulla base di quello che si aspetta un Commissario europeo', ha detto il presidente del ...

Manovra - Conte : "Dimissioni Tria? Appreso da media - l'ho chiamato e nega" : "Ho letto e Appreso dai giornali che Tria avrebbe offerto le sue dimissioni, così mi sono incuriosito e stamattina l'ho chiamato, ci siamo sentiti più volte e ha negato". Lo dice il premier, Giuseppe ...

Conte : Manovra coraggiosa. Non guardo alle attese di commissari Ue : Secca la smentita sulle voci di dimissioni rientrate del ministro dell'Economia Tria, così come ci tiene a ribadire Conte che il presidente Mattarella non fa da contraltare al governo.

Conte : non temo una bocciatura Ue della Manovra : Roma, 28 set., askanews, - 'Non temo': così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se tema una bocciatura della manovra economica da parte dell'...

Manovra - Conte : Francamete non so cosa si aspettasse Moscovici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte : Sentito Mattarella - Colle non è coltraltare governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Def - Conte : “Spread in salita? Non fa piacere - ma quando i mercati conosceranno la Manovra scenderà” : “Che lo spread oggi sia salito non fa piacere al presidente del Consiglio ma dobbiamo tenere conto che abbiamo finito ieri sera e non c’è stato neanche il tempo di una conferenza stampa per illustrare le linee essenziali e i dettagli: sono molto confidente che quando i mercati e gli interlocutori potranno conoscere nei dettagli la nostra manovra lo spread sarà coerente con i fondamentali della nostra economia”. A dirlo, il ...