Manifestazione Pd a Roma | l’appello della Kyenge scatena la polemica

Manifestazione Pd : domenica a Roma in piazza del Popolo con 6 treni - 200 pullman e tutti i 'big' : Roma - Con gli impegni sulla manovra appena sottoscritti in Consiglio dei Ministri , la Manifestazione del Partito Democratico di domani, in piazza del Popolo, alle 14,, si carica di nuove aspettative.

Berna : "Marcia per la vita" e controManifestazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma : all'Atlantico live torna Kickit - la Manifestazione dedicata allo streetwear : ... in arte 'Airdononcicredo', il connubio tra moda e pittura è un must: il suo talento lo porta ad accostare ai quadri più famosi le sneakers lasciando il segno nel mondo fashion. Non mancheranno i ...

Turismo. Torna a Forlì e in Romagna la Settimana del Buon Vivere. Dal 21 al 30 settembre via alla nona edizione della Manifestazione ... : Oltre ai numerosi ospiti che si alterneranno sul palco dell'Auditorium della Chiesa di San Giacomo con incontri e che spaziano dai luoghi ai confini, dall'economia alla scienza, si conferma tra i ...

Il derby Roma Lazio fa slittare la Manifestazione del Pd dal 29 al 30 settembre : La manifestazione del Pd "Per l'Italia che non ha paura", inizialmente fissata per il 29 settembre, è stata spostata il giorno successivo, 30 settembre. L'appuntamento è confermato a Roma alle 14 a piazza del Popolo. Lo si legge in una anticipazione del documento per la manifestazione.La decisione è stata presa per evitare la concomitanza con il derby Roma-Lazio previsto sabato pomeriggio nella Capitale."Scendiamo in piazza ...

Pd - il partito convoca Manifestazione a Roma il 29 settembre contro il governo. Ma dimentica il derby e cambia data : Avevano fissato tutto, scelto la piazza e l’orario, avvisato sezioni e circoli: “Ci vediamo a Roma il 29 settembre“. Avevano dimenticato però che quel giorno nella Capitale, per di più in contemporanea, è in programma il derby Roma-Lazio. E allora hanno preso e cambiato tutto: “contrordine compagni, ci si vede domenica 30“. Per ragioni di sicurezza, certo, perché la partita dell’Olimpico impegnerà – come ...

Il Pd scende in piazza contro il governo “che semina odio” : maxi-Manifestazione a Roma il 29 settembre : Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, ha indetto una maxi-manifestazione a Roma per il prossimo 29 settembre per protestare contro il governo Lega-Movimento 5 Stelle e contro "chi semina odio": "Sarà ‘la piazza per l’Italia che non ha paura’. Possiamo e dobbiamo costruire una prospettiva di speranza per il Paese. Tanti lo chiedono".Continua a leggere

PD - Manifestazione a Roma contro il governo il 29 settembre : Il Partito Democratico è a pezzi e il segretario Maurizio Martina lo sa bene, così come ne è ben consapevole Nicola Zingaretti, seriamente intenzionato a prenderne le redini e rinnovarlo. Questo, però, non ha impedito a Martina di voler mettere alla prova gli elettori del PD e attaccare il governo di Giuseppe Conte con una manifestazione in programma a Roma per il prossimo 29 settembre.In un momento in cui bisognerebbe raccogliere i cocci e ...